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Tokyo'da Havalimanında İki Uçak Çarpıştı: 5 Ölü - Son Dakika
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Tokyo'da Havalimanında İki Uçak Çarpıştı: 5 Ölü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Haneda Havaalanı'nda bir Japonya sahil güvenlik uçağı ile Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağı pistte çarpıştı. Çarpışma sonucunda sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebat hayatını kaybetti. Yolcu uçağındaki 379 yolcu ise güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayın ardından havaalanı geçici olarak kapatıldı.

Tokyo\'da Havalimanında İki Uçak Çarpıştı: 5 Ölü
02.01.2024 - 20:35,
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Japonya, 2024 yılına pek iyi girmedi. Geçtiğimiz günlerde şehirde 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Az sayıda yaralı ve düşük düzeyde mali zararla atlatılan felaketin ardından bugün, başkent Tokyo'da bir başka felaket yaşandı.

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Tokyo'nun Haneda Havaalanında bir Japonya sahil güvenlik uçağının Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla pistte çarpışması sonucu meydana gelen felaket, sahil güvenlik uçağındaki beş mürettebatın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olay bugün meydana geldi ve Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito, Japan Airlines'ın 516 sefer sayılı uçağında bulunan 379 yolcunun tamamının uçak alevler içinde kalmadan önce güvenli bir şekilde tahliye edilmeyi başardığını doğruladı.

Sahil güvenlik uçağının pilotu kurtuldu ancak yaralandı. Buna karşılık beş mürettebat çarpışmada hayatını kaybetti. Tokyo İtfaiyesi, yolcu uçağından tahliye edilenler arasında en az 17 yaralı olduğunu bildirdi.

Görgü tanıklarının ifadeleri çarpışma sırasında ve sonrasında yaşanan dehşet dolu anları gözler önüne serdi. Japan Airlines uçağındaki bir yolcu, iniş sırasında ani bir darbe hissettiğini ve ardından kabine kıvılcım, gaz ve duman dolduğunu anlattı.

Tokyo'da Havalimanında İki Uçak Çarpıştı: 5 Ölü

Yerel televizyonlarda yayınlanan dehşet görüntülerde Japan Airlines uçağından büyük bir ateş ve duman püskürmesi kaydedilmiş, daha sonraki görüntülerde ise uçağın tamamen alev aldığı görüldü.

Çarpışan Japan Airlines uçağı, Shin Chitose havaalanından gelen bir Airbus A350 idi ve pistte sahil güvenliğe ait Bombardier Dash-8 deniz devriye uçağı ile çarpıştığında rutin bir iniş yapmaya çalışıyordu. İlk raporlara göre inişten önce herhangi bir motor ya da başka bir sorun bildirilmedi.

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Sahil güvenlik sözcüsü Yoshinori Yanagishima çarpışmayı doğrulayarak, sahil güvenliğe ait MA 722 sefer sayılı Bombardier Dash-8 tipi uçağın bölgedeki deprem mağdurlarına yardım malzemesi götürmek üzere Niigata'ya gittiğini açıkladı.

Japonya'nın en işlek havalimanlarından biri olan Tokyo Haneda Havalimanı, havacılık güvenliği müfettişleri ve polisin çarpışmayla ilgili soruşturma başlatması nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Yetkililer havaalanını en kısa sürede yeniden açmaya kararlı olduklarını ifade ettiler. Başbakan Fumio Kishida, kazanın deprem yardım malzemelerinin dağıtımını aksatmamasını sağlama çabalarını vurguladı.

Kaynak: Shiftdelete
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