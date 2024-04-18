Toshiba, 5000 Çalışanıyla Yollarını Ayırıyor

Teknoloji

Son günlerin konuşulan firmalarından Toshiba, bu sefer de toplu işten çıkarma kararıyla gündeme geldi. Yeni bir strateji değişikliğine gittiği söylenen kuruluş, bu kapsamda Japonya departmanındaki tam 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Ülkedeki toplam personel sayısının %10'una denk gelen bu rakam, birçok sektör otoritesi tarafından oldukça fazla bulundu.

Maliyetleri düşürmek için yapılan bu hamlenin, ilk etapta standart ofis çalışanlarını kapsayacağı ve yaşı gelenler için oldukça avantajlı emeklilik fırsatları sunulacağı açıklandı. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Toshiba, toplu işten çıkarma kararı ile gündem oldu

İşten çıkarma sürecinin ardından ortaya çıkacak fazla bütçenin, gelecekte kritik hale geleceği düşünülen yeni nesil dijital projelere kaydırılacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl el değiştiren Toshiba, eski günlerine dönmenin yollarını arıyor. 2015'te ortaya çıkan mali yolsuzluk skandalından sonra, şirket için işler pek iyi gitmemeye başlamıştı. Finansal durumunu acilen olumlu hale getirmesi gereken firma, bu anlamda daha da radikal kararlar alacak gibi görünüyor.

Öyle ki, firma 2023 yılının sonunda tam 691 milyon dolarlık dev bir zarar açıkladı. Son dönemde ettiği büyük zararları giderebilmek adına çip operasyonunu da küçülten Toshiba'nın, sıradaki hamlesi merakla bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Apple'da endişe başladı! Samsung, hedef tanımıyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Toshiba'nın geleceği nasıl olacak? Siz daha önce hiç Toshiba markalı bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.