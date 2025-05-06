E-ticarette dev satış! Siparişleri artık onlar getirecek - Son Dakika
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Teknoloji

E-ticarette dev satış! Siparişleri artık onlar getirecek

E-ticarette dev satış! Siparişleri artık onlar getirecek

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol'un hızlı teslimat hizmeti Trendyol GO, global ulaşım devi Uber'e satıldı. Trendyol Grubu, Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

06.05.2025 15:31
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Trendyol Grubu, Uber Technologies, Inc. ile Trendyol GO'nun çoğunluk hisselerinin devri için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Devir süreci resmi kurumların onayının ardından önümüzdeki aylarda tamamlanacak. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, Trendyol GO uygulaması müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam ederken, Uber önümüzdeki yıllarda global teslimat platformu Uber Eats'in öne çıkan özelliklerini de kullanıcılara sunmaya başlayacak.

"GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEK"

Habertürk'te yer alan habere göre; Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili olarak "Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO'nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz" dedi. Çetin ayrıca "Bu anlaşma, Türk teknoloji ve e-ticaret sektörleri ile Türkiye ekonomisinin gücünün bir göstergesidir. Trendyol Grubu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize yatırım yapmaya devam ederken; gelecekte oluşabilecek farklı büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ"

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, ise açıklamasında "Uber ve Trendyol GO'nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye'de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye'ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol Go platformunda, Türkiye'nin her köşesinden 19 bin kurye ile 90 binin üzerinde market ve restoran yer alıyor.

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Son Dakika Teknoloji E-ticarette dev satış! Siparişleri artık onlar getirecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ankara null:
    butun dolandiricilar bu trendylda 0 0 Yanıtla
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