Trump\'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor. Bu durumun en büyük etkilerinden biri ise iPhone fiyatları üzerinde olacak. Analistlere göre, yeni tarifeler nedeniyle iPhone fiyatlarında yüzde 30-40 zam gelebilir.

iPHONE FİYAT ARTIŞI NE OLABİLİR?

iPhone 16: ABD fiyatı şu anda 799 dolar olan iPhone 16'nın maliyet artışları yansıtılırsa, fiyatı yaklaşık 1.142 dolar seviyesine yükselebilir. iPhone 16 Türkiye satış fiyatı 65 bin lira civarında. Gümrük vergileri yansıtılırsa iPhone 16'nın Türkiye'de fiyatına yaklaşık 22 bin lira daha eklenebilir.

iPhone 16 Pro Max: ABD'de mevcut fiyatı 1.599 dolardan, artışlarla birlikte 2.300 dolara kadar yükselebilir. Türkiye'de ise 109 bin liradan başlıyor. iPhone 16 Pro Max fiyatlarına da yaklaşık 34 bin 400 lira artış gelebilir.

iPhone 16E: Apple'ın en ucuz telefonu, fiyatı 599 dolardan 856 dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'de satış fiyatı 49 bin 999 liradan başlayan iPhone 16E ise yaklaşık 17 bin lira zamlanabilir.