Trump'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek - Son Dakika
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Teknoloji

Trump'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek

Trump\'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek

Trump yönetiminin getirdiği ek gümrük vergileri, birçok parçası ithal mal olan teknoloji ürünlerinin fiyatları konusunda da endişelere neden olmuş durumda. Bu ürünlerin başındaysa, tek bir parçası hariç tüm donanımı Uzak Asya'da üretilen iPhone geliyor. Türkiye'de 49.999 TL'den satılan iPhone'larda yüzde 30-40 artışla fiyatların 65 bin -70 bin liraya çıkabileceği öngörülüyor.

06.04.2025 10:42
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergileri, teknoloji devlerini zor durumda bırakıyor. Bu durumun en büyük etkilerinden biri ise iPhone fiyatları üzerinde olacak. Analistlere göre, yeni tarifeler nedeniyle iPhone fiyatlarında yüzde 30-40 zam gelebilir.

iPHONE FİYAT ARTIŞI NE OLABİLİR?

iPhone 16: ABD fiyatı şu anda 799 dolar olan iPhone 16'nın maliyet artışları yansıtılırsa, fiyatı yaklaşık 1.142 dolar seviyesine yükselebilir. iPhone 16 Türkiye satış fiyatı 65 bin lira civarında. Gümrük vergileri yansıtılırsa iPhone 16'nın Türkiye'de fiyatına yaklaşık 22 bin lira daha eklenebilir.

iPhone 16 Pro Max: ABD'de mevcut fiyatı 1.599 dolardan, artışlarla birlikte 2.300 dolara kadar yükselebilir. Türkiye'de ise 109 bin liradan başlıyor. iPhone 16 Pro Max fiyatlarına da yaklaşık 34 bin 400 lira artış gelebilir.

iPhone 16E: Apple'ın en ucuz telefonu, fiyatı 599 dolardan 856 dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'de satış fiyatı 49 bin 999 liradan başlayan iPhone 16E ise yaklaşık 17 bin lira zamlanabilir.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Trump'ın kararı iPhone fiyatlarını vuracak! Konuşulan zam oranı hayli yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ismail seçkin:
    Bırakın ABD batsın. Almayın aldırmayın. Almış olduğunuz her telefon ABD yi güçlendirir. İleride ülke olarak başınıza bomba olarak geri döner. 0 0 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    %10 zam yapılması lazım malum %10 vergi uyguladı Türkiye için ama bizim esnaf gene abartır yarı yarıya zam yapmaya kalkar her alanda olduğu gibi 0 0 Yanıtla
  • Szka788304:
    ülkemiz yerli telefon üretimini de yapmalı inşallah 0 0 Yanıtla
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