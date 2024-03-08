Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Haftası" Kocaeli'de başladı.
Hafta kapsamında TÜBİTAK Gebze kampüsünde kurulan etkinlik çadırında, katılımcılara etkinlik ve atölye çalışmaları sunuluyor, TÜBİTAK'ın yüksek teknoloji ürünleri hakkında bilgi veriliyor. Etkinlik çadırı 3 gün boyunca açık kalacak.
Etkinliğin açılışına katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yoğun bir gün geçirdiklerini belirterek öğrencilerin ve gençlerin etkinlik alanına ilgi gösterdiğini söyledi.
Mandal, bilim ve teknoloji alanında gençlerin önlerinin açılmasına yardımcı olunması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Bu şu anlamda kıymetli; bugün bunların maketini yapan öğrencimiz gelecekte ben bunun daha da iyisini yapacağım diyebiliyor. Biz bunu gördük ve yaşıyoruz. Proje yarışmalarında, olimpiyatlarda, TEKNOFEST'te bunları deneyimledik. O yüzden gençlerimizin önünü ne kadar açıp imkan sunabilirsek onları o kadar sorumlu kılabiliyoruz."
Bilim ve Teknoloji Haftasının dolu dolu geçeceğini aktaran Mandal, diğer illerde de düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Mandal, güçlü olabilmek için bilim ve teknolojiye ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek dünyadaki bazı sorunun çözümünün de bilim ve teknolojide olduğunu kaydetti.
TÜBİTAK Başkanı Mandal, bilim ve teknoloji meraklılarını 14 Mart'a kadar devam edecek hafta kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti.
Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca 100'ü aşkın etkinlik, 32 çevrim içi söyleşi düzenlenecek, 25 ilde 53 Bilim Fuarı, 49 ilde 111 bilim söyleşisi gerçekleştirilecek.
Öte yandan geçen aylarda TÜBİTAK yerleşkesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alana Mandal'ın da katılımıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kurumda çalışan 300 kadın personel için zeytin fidanı dikildi.
Son Dakika › Teknoloji › TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Haftası Kocaeli'de başladı - Son Dakika
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