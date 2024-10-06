Türk Telekom'dan Disleksi Farkındalığı - Son Dakika
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Teknoloji

Türk Telekom'dan Disleksi Farkındalığı

Türk Telekom\'dan Disleksi Farkındalığı

Türk Telekom, disleksiye dikkat çekmek için basketbol maçında özel tişört ve pankartla sahadaydı.

06.10.2024 11:49
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TÜRK Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasının geliştirilmesini destekliyor. Şirket, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla Türk Telekom Basketbol Takımı'nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada, bir çalışmaya imza attı.

Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında isimlerinin 'Dyslexia' fontuyla yazıldığı tişörtlerle sahaya çıktı. Oyuncular, ayrıca disleksili bireylerin deneyimlerini aktarmak için özel olarak tasarlanan 'Dyslexia' fontuyla oluşturulan 'Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada' pankartıyla seyircileri selamladı.

OYUNCULAR 'TÜRK TELEKOM DİSLEKSİ FARKINDALIĞI İÇİN SAHADA' PANKARTIYLA SEYİRCİLERİ SELAMLADI

Dil temelli öğrenme bozukluğu olan disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasının geliştirilmesini destekleyen Türk Telekom, toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarıyla disleksili bireylerin yanında olmayı sürdürüyor. Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5 Ekim'de Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Türk Telekom oyuncularının isimleri, sanatçı Daniel Britton'ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı 'Dyslexia' fontuyla tişörtlerine yazıldı. Türk Telekom oyuncuları karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan 'Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada' ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı. Karakter çizgilerinin yüzde 40'ının görünmez olduğu Dyslexia fontu, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sunuyor.

'TEKNOLOJİYİ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi yaşamın tüm alanlarına aktararak 'Türkiye'ye Değer' katmaya odaklanıyoruz. Disleksinin bireylerin öğrenme süreçlerinde yarattığı zorlukların farkındayız. Türk Telekom olarak geliştirilmesini sağladığımız "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamamız ile uzun zamandır disleksili bireyleri destekliyoruz. Bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına da sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için sporun birleştirici gücünden faydalanmak istedik. Basketbol takımımızın müsabakasında verdiğimiz mesajın, disleksili bireylerin karşılaştığı güçlükleri anlamak için büyük bir empati oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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