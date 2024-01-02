Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında 3,5 milyar TL bağışını tamamladı

Turkcell, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında taahhüt ettiği 3,5 milyar TL'lik bağışın ödemelerini tamamladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, bugün yaptığı açıklamada, depremzedeler için vaat edilen bağışın AFAD hesabına başarıyla ulaştığını belirtti.

Kahramanmaraş'taki depremlerin etkisiyle bölgeye sağladığı destekle dikkat çeken Turkcell, Türkiye Tek Yürek kampanyasıyla depremzedelere yönelik yardımları koordine etti. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Tek Yürek kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar TL bağışın ödemelerini bugün itibarıyla tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk."

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Turkcell'in bu önemli adımı, depremzedelere yönelik sağlanan yardımların etkili bir şekilde ulaştırılmasına katkı sağlayacak. Şirket, toplumsal sorumluluk anlayışıyla öne çıkarak Türkiye genelindeki acil ihtiyaç sahibi bölgelere yönelik yardım çalışmalarına devam etmeyi sürdürüyor.