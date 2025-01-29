"Türkiye\'de 7,9 büyüklüğünde deprem oldu" yalanı ortalığı karıştırdı

Teknoloji

Başta Facebook olmak üzere birçok sosyal medya platformunda paylaşılan bir görüntü ortalığı karıştırdı. " Türkiye'de 7,9 büyüklüğünde deprem oldu" yalanıyla paylaşılan videoyu pek çok sosyal medya kullanıcısı gerçek zannetti.

GÖRÜNTÜLER DUBAİ VE GAZZE'DEN

Ancak yapılan araştırmalar sonucu gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Videoda yer alan görüntülerin Ocak 2023'te Dubai'de meydana gelen fırtınaya ve aynı yıl Gazze'de bir camide yaşanan olaya ait olduğu belirlendi.

"TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN" DİYEREK KORKUTTULAR

Videoda yer alan "2025 Türkiye için dua edin" ve "7.9 deprem" metinleri asılsız çıktı. Gönderi 16 Ocak 2025 tarihinde yayınlandığından bu yana 6 bin 200'den fazla kez paylaşıldı.