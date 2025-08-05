Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

Türkiye\'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş
05.08.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD)'nin derlediği verilere göre Türkiye'de elektrikli otomobil satışları ilk kez 100 bini geçti. Yılın 7 ayında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,8, dizellerde yüzde 21,7 düşüş gerçekleşirken, otogazlılarda yüzde 5,2'lik yükseliş kayıtlara geçti.

Türkiye otomobil pazarında 266 bin 95 benzinli otomobil, 153 bin 363 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 45 bin 678, otogazlı otomobil satış sayısı ise 3 bin 752 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 102 bin 160 olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI İLK KEZ 100 BİNİ AŞTI

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış sayısı 103 bin 310'a yükseldi. Böylelikle elektrikli otomobil satışı ilk kez 100 bini aştı.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

BENZİN VE DİZEL OTOMOBİL SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Yılın 7 ayında, benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,8, dizellerde yüzde 21,7 düşüş gerçekleşirken, otogazlılarda yüzde 5,2'lik yükseliş kayıtlara geçti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 92,4, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 146,9 arttı. Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAZAR PAYI YÜZDE 17,9'A ÇIKTI

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 65,1 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 46,5'e geriledi. Söz konusu dönemde, dizel otomobillerin payı yüzde 10,9'dan yüzde 8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 ile aynı kaldı.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,7'den yüzde 17,9'a, hibritlerde yüzde 14,9'dan yüzde 26,8'e yükseldi.

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 44,9'unun, içinde elektrikli motor bulunan araçlardan oluştuğu ve toplam satışlarının 256 bin 673'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 30 bin 13 satışa ulaşarak yüzde 5,2 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1499 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise toplam 17 bin 225 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin temmuz ayındaki pazar payı yüzde 20,5 olarak hesaplandı. Aynı ayda, 21 bin 656 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 25,7 olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Piyasa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor Henüz 10 yaşındaki Burçak Asel, güreşte rakip tanımıyor
Mut Belediyesi’nden tepki çeken karar Engelliler derneği binasına tahliye emri Mut Belediyesi'nden tepki çeken karar! Engelliler derneği binasına tahliye emri
Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu Temmuzda cebimizi en çok yakan doğal gaz oldu

13:24
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
11:42
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı
''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
11:25
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
11:10
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak
Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
18:14
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor
Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor
18:00
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
Eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihara kalkıştı
17:46
Bursa’daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
Bursa'daki sanayi şirketi iflasın eşiğinde! Üç aylık geçici mühlet kararı verildi
17:38
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
17:37
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
17:29
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 14:01:46. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.