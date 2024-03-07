Türkiye'de Yazılımcı Sayısı 300 Bine Yaklaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'de Yazılımcı Sayısı 300 Bine Yaklaştı

Türkiye\'de Yazılımcı Sayısı 300 Bine Yaklaştı

Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Türkiye'de yazılımcı yetiştirme adımları atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayınladığı rapora göre, Türkiye'de 245 bin aktif ve 40 bin freelancer olmak üzere toplamda 285 bin yazılımcı bulunuyor. Uluslararası Yetenek Transferi projesi kapsamında ise yabancı yazılımcılardan gelen başvuruların çoğunluğu olumlu değerlendirildi. Ancak, yazılımcı sayısının nüfusa oranla yüksek olması işsizlik riskini beraberinde getirebilir.

07.03.2024 22:20
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Son yıllarda teknolojinin ciddi seviyede ilerleme kaydetmesiyle birlikte yazılımcıların önemi giderek artıyor. Bu bağlamda diğer ülkeler gibi Türkiye de yazılımcı yetiştirmek adına çeşitli adımlar atıyor. Son gelişmelere göre bu adımlar, meyvesini verdi. Zira Türkiye için yazılımcı sayısı belli oldu.

Türkiye yazılımcı sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nu yayınladı. Bu rapordaki verilere göre ülkemizin yazılımcı ihtiyacını karşılamak amacıyla insan kaynağının oluşturulması için başlatılan projeler, olumlu sonuç verdi.

Raporda yer alan bilgilere göre geçtiğimiz yılın sonu itibariyle ülkemizde 245 bini aktif ve 40 bini freelancer olmak üzere 285 bin yazılımcı olduğunu görüyoruz. 2024'ün ilk ayları da dahil edildiğinde Türkiye'de yazılımcı sayısının 300 bine yaklaştığını söyleyebiliriz.

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Aktarılan bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Yetenek Transferi projesi kapsamında yabancı yazılımcılar tarafından yapılan 1702 başvurudan 1598'i olumlu değerlendirildi. En çok başvuru yapılan pozisyonlar yazılım tasarımcısı, yazılım geliştirici ve yazılım test edicisi (tester) oldu. En fazla başvuru ise 833 kişi ile Ruslardan geldi.

Yazılımcı sayısı daha fazla olabilir

Bu rapor, Türkiye'de yaklaşık 300 bin yazılımcı olduğunu söylese de, bu sayının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Zira günümüzde internetin çok daha yaygın durumda olması sebebiyle eğitimlere erişmek daha kolay. Her gün yüzlerce kişi yeni bir eğitime başlıyor. Bu eğitimlere başlayanların büyük çoğunluğu ise gençlerden oluşuyor.

Türkiye'de Yazılımcı Sayısı 300 Bine Yaklaştı

Ülkemizde sürekli artan yazılımcı sayısının nüfusa oranla yüksek olması, arzın fazla olduğu ancak buna karşın yeterli talebin oluşmamasına yol açabilir. Yani bu, yazılımcılar için işsizlik anlamına geliyor. Tabii bu sektörde gerçekten başarılı insanların mutlaka öne çıkacağını da unutmamak gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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