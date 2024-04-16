Türkiye Girişim Ekosistemi 2024\'te Büyük İvme Kazandı

Teknoloji

Türkiye'nin girişim ekosistemi 2024'ün ilk çeyreğinde büyük bir ivme kazandı ve tarihi bir dönem oldu. Özellikle yatırım alanında görülen rekor seviyedeki artış dikkat çekti.

Türkiye Girişim Ekosistemi 2024'te hız kazandı!

Bu dönemde tohum, erken ve geç aşamalı yatırımlar dahil olmak üzere 161 yatırım turunda toplam 111 milyon dolarlık yatırım yapıldı ve bu rakam Türkiye'nin tüm zamanların en fazla yatırım alınan çeyreği olarak kayıtlara geçti.

TÜBİTAK BiGG Fonu'nun etkileyici bir şekilde tohum öncesi yatırımlar için sağladığı destek, büyümenin ana itici güçlerinden biri oldu. Toplam 161 yatırımın 107'sini gerçekleştirdi. Bu hamleyle Türkiye'nin tohum aşaması yatırım sayısını Avrupa'da ikinci, MENA bölgesinde ise ilk sıraya taşıdı.

Belirtmiş olduğumuz gibi Türkiye artık tohum öncesi yatırımlar açısından hem Avrupa'da hem de MENA bölgesinde lider konumda. Bu başarı, ülkenin genç girişimlerine sağlanan güçlü destek ve teşvikler sayesinde mümkün oldu.

Özellikle oyun girişimleri dikkat çekici bir büyüme sergiledi. Türkiye bu alanda Avrupa'da yatırım büyüklüğü açısından 7. sıra, yatırım sayısı açısından ise 2. sıraya yerleşti. MENA bölgesinde ise oyun yatırımları büyüklüğü açısından 2., sayı açısından 1. sırada bulunuyor.

2024'ün ilk çeyreği Türkiye'deki bazı büyük stratejik satın almalarla da dikkat çekti.

Re-Pie'ın Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Modanisa'yı satın alması ve Papara'nın T-Bank'ı satın alması, sektördeki dinamikleri ve büyüme potansiyelini gösteren önemli gelişmeler olarak öne çıktı.

Büyüme oranı, yatırım çeşitliliği ve stratejik hamlelerle, Türkiye yatırımcılar ve girişimciler için çekici bir merkez haline geldi. Biyoteknoloji, yapay zeka ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda yapılan yatırımlar, ülkenin teknoloji ve inovasyon alanında öne çıkmasını sağladı.