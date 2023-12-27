Ülkelerin uzun vadede enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olan elektrikli araçlar aynı zamanda çevre dostu olmalarıyla da tercih edilmektedir. Türkiye'de elektrikli araç satışları da her geçen gün artıyor. Ülkemizde şimdiye kadar 59 farklı elektrikli modelin satışı yapıldı. 2024 yılında bu rakamların neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Bu artış devam ederken altyapı çalışmaları ne durumda? Detaylar haberimizde…

Türkiye'nin en çok şarj istasyonuna sahip 10 ili

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'nin 81 ilinde şarj istasyonlarının sayısı her geçen artıyor. Türkiye genelinde 5 bin 614 istasyonda elektrikli araç kullanıcılarına 8 bin 492 yavaş şarj (AC) ve 3 bin 575 hızlı şarj (DC) hizmeti veriliyor.

Türkiye genelinde en fazla elektrikli şarj istasyonu 1308 ile İstanbul'da bulunuyor, İstanbul'u 542 istasyonla Ankara ve 422 istasyonla Antalya takip ediyor. İstanbul'daki istasyonlarda 3.316, Ankara'dakilerde 1249 ve Antalya'dakilerde ise 833 soket bulunuyor. Türkiye genelinde en fazla elektrikli araç istasyonu ve soket sayısına sahip 10 ilimizi aşağıda tabloda listeledik.

Togg'u evde şarj etmek? Eve şarj istasyonu kurmak mantıklı mı?