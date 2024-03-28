Türkiye\'nin gözlem uydusu İMECE, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nu çekti

Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, önümüzdeki aylarda iOS 18 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi, önemli yenilikler getirecek. Son iddialara göre bu yenilikler arasında Apple Watch'da yer alan Topografik Haritalar da yer alacak. iOS 18 ile birlikte kullanıcılar, yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri sırasında patikaları, rakımı ve uğrayabilecekleri noktaları gösteren Topografik Haritalar özelliğinden faydalanabilecekler. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen bu özellik, iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 işletim sistemlerine de eklenecek ve iPhone, Mac ve Vision Pro gibi cihazlarda da kullanılabilecek. Apple, iOS 18'i WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak ve akabinde kullanıma sunacak. Ayrıca, etkinlikte iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi diğer işletim sistemlerinin de tanıtılması bekleniyor.