Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE, uzaydan yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda TOGG Teknoloji Kampüsü'nü fotoğraflayan uydu, şimdi ise yönünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) çevirdi. İşte yeni görüntü…
İMECE, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) çekti
Bilmeyenler için TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanıp geliştirilen İMECE gözlem uydusu, 15 Nisan 2023'te uzaya fırlatıldı. Şu anda aktif olarak görev yapan uydu, ülkemize yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlıyor.
TÜBİTAK'a ait X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre İMECE, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezaravcı'nın da 22 gün boyunca görev yaptığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) fotoğrafını çekti. Saatte 27 bin kilometre hızla ilerleyen yerli uydu, çektiği görüntüyle dikkat çekti.
Milli gözlem uydusu İMECE'den alınan bir görüntü yayımlandı!
Gözlem uydusu İMECE özellikleri
680 kilometre irtifada Güneş'e eş zamanlı olacak şekilde yörüngede yer alan İMECE, yüzde 100 yani tamamen TÜBİTAK tarafından üretilen ekipmanlar ile donatıldı. Bu ekipmanlar arasında TÜBİTAK UME'nin manyetometre & manyetik tork çubuğu ve TÜBİTAK MAM'ın sabit güneş paneli de yer alıyor.
İMECE özellikleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İMECE tarafından çekilen fotoğrafı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu çekti - Son Dakika Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı ve 7 işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 102 kullanıcıyı belirledi. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 160 vatandaş bilgilendirildi. Türk savunma sanayisinin alt yüklenicileri, sahip oldukları teknolojik yetkinlikleriyle milli muharip uçak KAAN'dan milli fırkateyn TCG İstanbul'a Türkiye'nin kritik platformlarında önemli görevler üstleniyor. Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, önümüzdeki aylarda iOS 18 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi, önemli yenilikler getirecek. Son iddialara göre bu yenilikler arasında Apple Watch'da yer alan Topografik Haritalar da yer alacak. iOS 18 ile birlikte kullanıcılar, yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri sırasında patikaları, rakımı ve uğrayabilecekleri noktaları gösteren Topografik Haritalar özelliğinden faydalanabilecekler. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen bu özellik, iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 işletim sistemlerine de eklenecek ve iPhone, Mac ve Vision Pro gibi cihazlarda da kullanılabilecek. Apple, iOS 18'i WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak ve akabinde kullanıma sunacak. Ayrıca, etkinlikte iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi diğer işletim sistemlerinin de tanıtılması bekleniyor. Elon Musk, Grok AI teknolojisinin tüm X Premium kullanıcıları için yayınlanacağını açıkladı. Grok AI, yapay zeka araçlarına rakip olarak geliştirilmiş ve daha mizahi ve bilgi kaynağı açısından daha gelişmiş olarak tanıtılmıştır. Ayrıca Grok'a akıl almaz bir eğlence modu da eklenmiştir. Grok 1.0 modelinin bu hafta içerisinde tam olarak Premium kullanıcılarına sunulması beklenmektedir. Mercedes-Benz'in efsanevi SUV modeli olan G-Serisi, sağlam yapısı, benzersiz tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çekiyor. Hem arazi tutkunlarının hem de lüks araç sevenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış bir otomobil olarak öne çıkıyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) bünyesindeki teknoloji transfer ofisi, tescil edilerek sermaye şirketi statüsü kazandı. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, ofisin üniversite-sanayi etkileşimini arttırmayı hedeflediğini belirtti. İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sunmayı amaçlıyor. Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan It Takes Two oyunu, en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Oyunculara eğlenceli bir deneyim sunan yapım, 15 milyon kopya satışına ulaştı. Ayrıca oyun, Yılın Oyunu ve En İyi Aile Oyunu ödüllerini de kazandı. Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, iş gücünün önemli bir kısmını etkileyebilir. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka tarafından üstlenilebilecek işler nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi işsiz kalabilir. Veri tabanı yönetimi gibi alanlar en çok etkilenecek pozisyonlar arasında yer alıyor. Ancak yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilenler için yeni iş fırsatları da ortaya çıkabilir. Gelen son raporlar, Çin pazarı için tedarik edilen iPhone sayısının geçen yılın şubat ayına göre tam %33 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu durum, satışların son 3 aydaki gerilemesini sürdürdüğünü de ortaya koymuş oldu. Apple yönetiminin Çin'e acilen bir çıkarma daha yapmaya hazırlandığı söylenirken, bizzat CEO Tim Cook'un duruma müdahale edebileceği belirtildi.
ÖzellikDeğerYörünge680 kilometre Güneş'e eş zamanlıHizmet Ömrü5 yılGörüntü Alanı (1 Kare)13,9 kilometre x 16,2 kilometreAğırlık800 kilogramÇözünürlükPAN 0.99 m – MSI 3.96 m
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İMECE tarafından çekilen fotoğrafı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu çekti - Son Dakika
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 9 şüpheli yakalandı ve 7 işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 102 kullanıcıyı belirledi. Ayrıca, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 160 vatandaş bilgilendirildi.
Türk savunma sanayisinin alt yüklenicileri, sahip oldukları teknolojik yetkinlikleriyle milli muharip uçak KAAN'dan milli fırkateyn TCG İstanbul'a Türkiye'nin kritik platformlarında önemli görevler üstleniyor.
Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, önümüzdeki aylarda iOS 18 sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni işletim sistemi, önemli yenilikler getirecek. Son iddialara göre bu yenilikler arasında Apple Watch'da yer alan Topografik Haritalar da yer alacak. iOS 18 ile birlikte kullanıcılar, yürüyüş gibi açık hava etkinlikleri sırasında patikaları, rakımı ve uğrayabilecekleri noktaları gösteren Topografik Haritalar özelliğinden faydalanabilecekler. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilen bu özellik, iOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 işletim sistemlerine de eklenecek ve iPhone, Mac ve Vision Pro gibi cihazlarda da kullanılabilecek. Apple, iOS 18'i WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak ve akabinde kullanıma sunacak. Ayrıca, etkinlikte iPadOS 18, macOS 15 ve watchOS 11 gibi diğer işletim sistemlerinin de tanıtılması bekleniyor.
Elon Musk, Grok AI teknolojisinin tüm X Premium kullanıcıları için yayınlanacağını açıkladı. Grok AI, yapay zeka araçlarına rakip olarak geliştirilmiş ve daha mizahi ve bilgi kaynağı açısından daha gelişmiş olarak tanıtılmıştır. Ayrıca Grok'a akıl almaz bir eğlence modu da eklenmiştir. Grok 1.0 modelinin bu hafta içerisinde tam olarak Premium kullanıcılarına sunulması beklenmektedir.
Mercedes-Benz'in efsanevi SUV modeli olan G-Serisi, sağlam yapısı, benzersiz tasarımı ve üstün performansıyla dikkat çekiyor. Hem arazi tutkunlarının hem de lüks araç sevenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış bir otomobil olarak öne çıkıyor.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) bünyesindeki teknoloji transfer ofisi, tescil edilerek sermaye şirketi statüsü kazandı. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, ofisin üniversite-sanayi etkileşimini arttırmayı hedeflediğini belirtti. İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sunmayı amaçlıyor.
Hazelight Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan It Takes Two oyunu, en popüler oyunlar arasında yer alıyor. Oyunculara eğlenceli bir deneyim sunan yapım, 15 milyon kopya satışına ulaştı. Ayrıca oyun, Yılın Oyunu ve En İyi Aile Oyunu ödüllerini de kazandı.
Son yıllarda yapay zeka alanında yaşanan gelişmeler, iş gücünün önemli bir kısmını etkileyebilir. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka tarafından üstlenilebilecek işler nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi işsiz kalabilir. Veri tabanı yönetimi gibi alanlar en çok etkilenecek pozisyonlar arasında yer alıyor. Ancak yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilenler için yeni iş fırsatları da ortaya çıkabilir.
Gelen son raporlar, Çin pazarı için tedarik edilen iPhone sayısının geçen yılın şubat ayına göre tam %33 oranında düştüğünü gösteriyor. Bu durum, satışların son 3 aydaki gerilemesini sürdürdüğünü de ortaya koymuş oldu. Apple yönetiminin Çin'e acilen bir çıkarma daha yapmaya hazırlandığı söylenirken, bizzat CEO Tim Cook'un duruma müdahale edebileceği belirtildi.
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