Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.

09.02.2024 16:05  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu tamamlandı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü -CANLI

FLORİDA AÇIKLARINDA OKYANUSA İNİŞ YAPTI

Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü -CANLI

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve Florida açıklarında okyanusa indi.

Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü -CANLI

GEZERAVCI DÜNYA'YA AYAK BASTI

Kapsülün gemiye alınmasının ardından Alper Gezeravcı'nın da aralarında olduğu astronotlar teker teker kapsülden çıkarıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

SAĞLIK TARAMALARININ ARDINDAN BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

Astronotların gemide ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek. Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek. Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü -CANLI

TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

ERDOĞAN: İNŞALLAH DAHA BİRÇOK ALPER GEZERAVCILARI UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'nın Dünya'ya inmesi ile ilgili, "Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı'ları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

NE OLMUŞTU?

Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

İLK MESAJI "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" OLMUŞTU

Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya\'ya döndü

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa Öztürk: 55 milyon dolarlık tatil kara paramı akliyorsunuz akılmi yok 106 63 Yanıtla
  • semih ç: adamlar uzaydan dünyaya 3 4 saatte geliyo istanbulda pendikten üsküdara 3 saate gidilmiyo 133 14 Yanıtla
  • Necati Kaya: Biraz insaf. Kendi aracınlada gitmeyiver. Pendikten üskudar40 km civarında marmaraya bindinmi pendikten 45 dakikada uskudara tek araç ile gidersin. Sen nasıl bir yolculuk istiyorsunki 20 milyonun yığıldığı bir şehirde. Aracınla sahilden git,E5 e mecburmusun. 56 19 Yanıtla
  • Kemal Malkoç: 55 milyon dolar â uzay tatili elon musk menseili 34 20 Yanıtla
  • Uğur RİZE: İş olsun baska bise degil emekli ac bunlara bak ya 35 15 Yanıtla
  • Ömer Yılmaz: Turist Ömer boşa giden paralarrrrr 27 17 Yanıtla
  • serpil toplu: ?????? 6 8
  • semih ç: ailenle veya yakınlarınla arabayla gitmen gerektiğinde 45 dakikada marmaraya binersin sen necati o zaman 11 2
  • yunus kara: ben birdahaki uzayda yapılacak olan deneyi limondan nasıl elektrik üretilir onu istiyorum 9 2 Yanıtla
  • Ebru Ersoy: Waow amazing!! 4 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Alper Gezeravcı, Dünya, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:14:32. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement