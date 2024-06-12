Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Eskişehir'de etkinlikte - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Eskişehir'de etkinlikte

Alper Gezeravcı, Eskişehir'de düzenlenen etkinlikte deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Gezeravcı, Türkiye'nin uzayda gerçekleştirdiği başarıyı anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

12.06.2024 16:53
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Eskişehir'de kendisi için düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gezeravcı, Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, bu görevin icrasıyla Birleşmiş Milletler'de bayrağını dalgalandırabilen ve kabul görmüş, tanınmış 93 tane ülkenin arasında 22'nci ülke olduklarını söyledi.

"Biz bu ülkenin parlak zekalı tüm insanları sayesinde tarihimizde ilk defa çıktığımız uzayda alnımızın akıyla 13 tane özgün deney yapıp dünyaya geri dönme imkanı bulduk." diyen Gezeravcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hem bizim açımızdan değerli hem yıllardır asimetrik rekabete maruz kalmak zorunda kalmış bilim insanlarımız açısından değerli. Ortaya koydukları fikirler çok değerli. Ama bir tanesinin fikri dünyada kalıyor, bir tanesi uzaya çıkıyor. Dolayısıyla deneyini, çalışmasını uzaya eriştirebilmiş, kendi muadillerinin arasında bizim bilim insanlarımız asimetrik rekabete maruz kalıyordu."

Bir anne babanın hayatındaki en değerli adımın, evladının attığı ilk adım olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, "Bu da bu ülkenin evladının uzayda attığı ilk adımdı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı, "Uzaya çıktığınızda sizi en çok hangi durum zorladı?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Uzaya erişme esnasında zorlandığımı hissettiğim bir durum olmadı. Çünkü uzay eğitimleri hakikaten çok detaylı, sık tekrar edilen yoğun eğitimler. Orada karşılaşabileceğiniz tüm senaryolar, yüzlerce defa denettiriliyor. Dolayısıyla herhangi bir açığa mahal vermemek için haddinden fazla pratiğimiz var."

Askeri havacılık tecrübesinin kendisine fayda sağladığını vurgulayan Gezeravcı, "Oryantasyon, adaptasyon noktasında 'küçük kapsülün içerisinde 24 saate kadar oryantasyon problemi olabilir' demişlerdi. Bir dakika sürmedi. Hatta görev komutanımız şaşırdı. Çünkü diğer 3 astronot çözülmeden önce, eğitim sürecimizde yaptıkları gözlemlere istinaden, kimin en hızlı adaptasyon sağladığını kayıt altına alıp bana 4 astronotun içinde diğer astronotlar çözülmeden kendi koltuğumdan çözülüp kapsülün içerisini operasyona hazır hale getirme sorumluluğu verilmişti. Dolayısıyla diğer 3 astronot, ben koltuğumdan çözüldüğümde yaptığım kapsülün hazırlığıyla ilgili süreci takip ediyordu. O adaptasyon sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadığımı görev komutanı gözledi. Bunu da dönüşte zaten hem ülkeme hem de oradaki organizasyonlara bu şekilde raporladı." ifadelerini kullandı.

Gezeravcı, insanların bireysel hedefleri gerçekleştirdiklerinde hem kendilerine hem de ailelerine mutluluk yaşattığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bireysel mutluluklardan çok daha üst düzeyde olan, insanın tüylerini ürperten mutluluk; ülkenin bayrağıyla, ülkenin yaptığı bir başarıyı hissetmek. Ben orada görev yapan bir insan olduğum halde, bir ülkenin uzayda ilk adımını hissetmek bambaşka bir duyguydu ve bayrağımızın hakikaten gökyüzüne yükselişini o anda vücudumda, başımın üstünde hissetmek müthiş derecede farklı bir duyguydu."

Öğrencilerin de katıldığı etkinliğin sonunda, Vali Yardımcısı Salih Altun tarafından Gezeravcı'ya hediye takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Eskişehir'de etkinlikte - Son Dakika

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