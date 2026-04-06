Türkiye\'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu

06.04.2026 14:21
Alper Gezeravcı, Türkiye'nin uzay misyonunu ve gelecekteki hedefleri Anadolu Üniversitesi'nde anlattı.

Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu: ISS" programında öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Emre Kampüsü'ndeki Şener Şen Salonu'nda öğrencilerle buluşan Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu kapsamında 22 gün süren uzay yolculuğunu ve Milli Uzay Programı kapsamındaki hedefleri anlattı.

Gezeravcı, başarıların kendisine değil devlet iradesine ait olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu başarılar benim başarım değil, devletimizin idaresinin başarısı. Yapılan işin mutluluğunu ve gururunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak en az sizin kadar paylaşıyorum. Doğduğum tarihten bu işlerin şekillenmeye başladığı döneme kadar mahkum edildiğimiz çaresizlikten, öğrenilmişliklerden gerçekten yorulmuştuk."

Daha önce 600'ün üzerinde astronotun uzaya gittiğini hatırlatan Gezeravcı, Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun zihinlerdeki önyargıları kırdığını vurguladı.

Gezeravcı, devlet iradesi olduğu sürece yapılamaz denilen hiçbir işin imkansız olmadığını kaydederek, "İnsanoğlu 70 yıldır uzayda, bu sürenin içerisinde 3 binin üzerinde deney halihazırda gerçekleşmiş. Biz oraya 13 deney götürdük ve bu deneyler sadece Türk bilim tarihinde değil, insanlığın uzayda kalıcı varlığı açısından önem taşıyor." dedi.

Deneylerin yaşam destek üniteleri, insan sağlığı, malzeme bilimi, havacılık ve savunma teknolojileri gibi alanlarda özgün çalışmalar olduğunu anlatan Gezeravcı, Türkiye'nin özellikle son 15-20 yılda savunma ve havacılık alanında önemli bir seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Ailelere çocukların özgüvenlerini desteklemeleri çağrısında bulunan Gezeravcı, "Lütfen devlet iradesinin, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özgüvenlerini ayağa kaldırmaya çalıştığı bu çabanın içinde, bu çocuklarımızın gelecek hayallerini harcamayalım. İnşallah gençlerimizin bahtı açık olur." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç ile akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, Rektör Adıgüzel'in Gezeravcı'ya hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İğneada açıklarında tespit edildi, SAS timleri alarma geçti İğneada açıklarında tespit edildi, SAS timleri alarma geçti
Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme geliyor Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme geliyor

14:20
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu
3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
