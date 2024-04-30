Türkiye\'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026\'da geri dönüyor

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm gelirlerinin tarihte ilk çeyrekte en yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken, aynı zamanda Formula 1 yarışlarının Türkiye 'ye ne zaman geri döneceğini de duyurdu!

Formula 1, Türkiye 'ye 2026 yılından sonra dönecek

Bakan Ersoy'un yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışın önemine vurgu yapılarak, yılsonu hedefine doğru istikrarlı bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Turizm sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerin, ülkenin turizm potansiyeline olan güveni artırması bekleniyor.

Bakan Ersoy'un açıklamaları arasında en dikkat çekici olanı ise Formula 1 yarışlarının Türkiye 'ye, İstanbul'a geri dönüşüyle ilgili olanıydı. İstanbul F1 Sahası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Bakan Ersoy, bu alanda gerçekleşen ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti. İhaleyi kazanan yeni kiracının yerine yerleşmesiyle birlikte 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri dönmesi için çalışmaların hızla başlayacağı belirtildi.

Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşü, ülkenin uluslararası arenadaki tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve spor turizminin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak.

Bu gelişme, Türkiye'nin spor etkinlikleri alanında da önemli bir destinasyon olarak konumunu güçlendireceği gibi, yerli ve yabancı sporseverler için de heyecan verici bir fırsat sunacak. E tabi ekonomiye de can verecek.

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Bakan Ersoy'un Formula 1 Türkiye dışındaki en ilgi çekici açıklaması da geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir olay üzerineydi. Antalya'da milliyet farkı adı altında ücret tahsil eden bir otele yönelik yapılan incelemenin sonuçlarını açıklayan Bakan Ersoy'un ifadelerine göre, otelin fahiş ücret uygulamasına ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda, misafirlere iade edilen farkın yanı sıra otele ciddi bir ceza kesildiği (54.696 TL) belirtildi. Bu tür olumsuz uygulamaların turizm sektöründe kabul edilemez olduğu ve gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

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