Türkiye'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026'da geri dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türkiye'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026'da geri dönüyor

Türkiye\'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026\'da geri dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm gelirlerinin tarihte ilk çeyrekte en yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken, aynı zamanda Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye ne zaman geri döneceğini de duyurdu. Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşü, ülkenin uluslararası arenadaki tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve spor turizminin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak.

30.04.2024 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm gelirlerinin tarihte ilk çeyrekte en yüksek seviyeye ulaştığını açıklarken, aynı zamanda Formula 1 yarışlarının Türkiye 'ye ne zaman geri döneceğini de duyurdu!

Formula 1, Türkiye 'ye 2026 yılından sonra dönecek

Bakan Ersoy'un yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin turizm gelirlerindeki artışın önemine vurgu yapılarak, yılsonu hedefine doğru istikrarlı bir ilerleme kaydedildiği belirtildi. Turizm sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerin, ülkenin turizm potansiyeline olan güveni artırması bekleniyor.

Türkiye'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026'da geri dönüyor

Bakan Ersoy'un açıklamaları arasında en dikkat çekici olanı ise Formula 1 yarışlarının Türkiye 'ye, İstanbul'a geri dönüşüyle ilgili olanıydı. İstanbul F1 Sahası'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Bakan Ersoy, bu alanda gerçekleşen ihale sürecinin başarıyla tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti. İhaleyi kazanan yeni kiracının yerine yerleşmesiyle birlikte 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri dönmesi için çalışmaların hızla başlayacağı belirtildi.

Formula 1'in Türkiye'ye geri dönüşü, ülkenin uluslararası arenadaki tanıtımına büyük katkı sağlayacak ve spor turizminin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak.

Bu gelişme, Türkiye'nin spor etkinlikleri alanında da önemli bir destinasyon olarak konumunu güçlendireceği gibi, yerli ve yabancı sporseverler için de heyecan verici bir fırsat sunacak. E tabi ekonomiye de can verecek.

HP, Formula 1'in en köklü takımına sponsor oluyor!

Bakan Ersoy'un Formula 1 Türkiye dışındaki en ilgi çekici açıklaması da geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir olay üzerineydi. Antalya'da milliyet farkı adı altında ücret tahsil eden bir otele yönelik yapılan incelemenin sonuçlarını açıklayan Bakan Ersoy'un ifadelerine göre, otelin fahiş ücret uygulamasına ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda, misafirlere iade edilen farkın yanı sıra otele ciddi bir ceza kesildiği (54.696 TL) belirtildi. Bu tür olumsuz uygulamaların turizm sektöründe kabul edilemez olduğu ve gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Siz Formula 1 'in Türkiye 'ye, İstanbul pistine geri dönecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

Mehmet Nuri Ersoy, Formula 1, Türkiye, Spor, Turizm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026'da geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin yeri ve saati belli oldu
17:59 Adıyaman’da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı Adıyaman'da iki polisi şehit eden ve tutuklanan polis memurunun ifadesi ortaya çıktı
17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’’Mehmet Şimşek’’ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ''Mehmet Şimşek'' açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
19:02 Süper Lig ekibi, Dursun Özbek’e isyan etti: Mehmet Büyükekşi’yi sahiplenme Süper Lig ekibi, Dursun Özbek'e isyan etti: Mehmet Büyükekşi'yi sahiplenme
17:27 Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi Kadın hastalarıyla cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen doktorun tıp lisansı iptal edildi
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit oldu: 2 yaralı
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 19:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin turizm gelirleri rekor seviyede, Formula 1 2026'da geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement