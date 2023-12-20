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Türkiye'nin üyesi olduğu Euro HPC kapsamında MareNostrum5 süper bilgisayar açılıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin üyesi olduğu Euro HPC kapsamında MareNostrum5 süper bilgisayar açılıyor

Türkiye'nin 2019'dan bu yana üyesi olduğu Euro HPC kapsamında kurulan MareNostrum5 adlı süper bilgisayar, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek törenle açılacak. MareNostrum 5, saniyede 314 petaflop hesaplama yapabilme performansına sahip olup, Avrupa'nın exascale öncesi üç süper bilgisayarından biri olarak kaydedildi. MareNostrum 5'in kullanımı, Türkiye'den akademi, araştırma enstitüleri, kamu, KOBİ ve endüstriden araştırmacılara ücretsiz olarak sağlanacak.

Türkiye\'nin üyesi olduğu Euro HPC kapsamında MareNostrum5 süper bilgisayar açılıyor
20.12.2023 - 12:51,
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Türkiye'nin 2019'dan bu yana üyesi olduğu "Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortaklık Girişimi" (Euro HPC) kapsamında kurulan "MareNostrum5" adlı süper bilgisayar, İspanya'nın Barselona kentinde yarın düzenlenecek törenle açılacak.

Barselona Süper Bilgisayar Merkezi'nde (BSC), Avrupa Birliği'ne bağlı EuroHPC Joint Undertaking'in finansman desteğiyle kurulan MareNostrum 5'in konsorsiyumunda İspanya ile Türkiye ve Portekiz bulunuyor.

Saniyede 314 katrilyona (314 petaflop) kadar hesaplama yapabilme performansına sahip MareNostrum 5, Euro HPC'nin diğer iki sistemi Lumi (Finlandiya'da) ve Leonardo (İtalya) ile Avrupa'nın exascale öncesi üç süper bilgisayarından biri oldu.

MareNostrum 5'in 2017'de kurulan MareNostrum 4'ten 23, 2004'te faaliyete geçen MareNostrum 1'den ise 10 bin kat daha hızlı olduğunu duyuran BSC, "MareNostrum 5'in bilgi işlem kapasitesinin 380 bin dizüstü bilgisayara eşit olduğu ve bir dizüstü bilgisayarın 46 yılda yapacağı işlemi 1 saatte gerçekleştirebileceği" örneklerini verdi.

Bir bölümü genel amaçlı klasik hesaplamaya diğer bölümü yapay zekada bilginin sınırlarını genişletmeye göre tasarlanan farklı iki sistemi birleştiren heterojen bir makine olan MareNostrum 5'in, en güçlü süper bilgisayarlar arasında Avrupa'da üçüncü, dünyada sekizinci olduğu kaydedildi.

BSC'de 800 metrekarelik bir alana kurulan MareNostrum 5 ile küresel ısınmanın sonuçlarının analizi, yapay zeka ile araştırma yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi, hastalıkların ve tedavilerin dijital olarak yeniden belirlenmesi, uçak aerodinamiğinin daha verimli ve güvenli hale getirilmesi için tasarlanması ve optimizasyonu gibi bilimin karşı karşıya olduğu büyük sorunların çözümünün hızlandırılması hedefleniyor.

Kapasitesinin yarısı Avrupa projeleri diğer yarısı konsorsiyumdaki ülkeler (İspanya, Türkiye, Portekiz) tarafından kullanılacak MareNostrum 5'e, dış komiteler tarafından seçilen, toplum için en değerli araştırma projelerine ücretsiz erişim sağlanacak.

Bu kapsamda Türkiye'den de akademi, araştırma enstitüleri, kamu, KOBİ ve endüstriden araştırmacılar bu süper bilgisayardan faydalanabilecek.

Barselona'daki açılış töreninde, Türkiye'yi TÜBİTAK'tan bir heyet temsil edecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin üyesi olduğu Euro HPC kapsamında MareNostrum5 süper bilgisayar açılıyor - Son Dakika


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