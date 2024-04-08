Türkiye, Rusya ve Çin ile Ay istasyonuna katılmak için başvurdu

Türkiye, Rusya ve Çin tarafından iş birliği ile inşa edilecek uluslararası Ay istasyonuna katılmak için başvuru yaptı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Türkiye'nin projeye başvurduğunu duyurdu. Peki bu ortaklığın kabul edilmesi, Türkiye'nin Ay macerasını nasıl etkiler?
Türkiye, Rusya ve Çin'in uluslararası Ay istasyonuna katılmak istiyor
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Türkiye, uluslararası Ay istasyonunda Çin ve Rusya ile birlikte olmak için ilk adımı attı. Rusya ve Çin, 2020 yılında Ay'da bir istasyon kurmak için anlaşmıştı. Bu projeye Türkiye Uzay Ajansı da dahil olmak istiyor.
İki ülkenin ortak projesi kapsamında 2027-2032 yılları arasında yörüngeye Rusya Yörünge İstasyonu konuşlandırılması planlanıyor. İstasyon sayesinde Rusya ve Çin, uzaydaki ortak çalışmalarını daha da ilerletecek.
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Ay istasyonuna katılımın Türkiye için de önemli fırsatlar yaratacağı ifade edildi. Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında son aylarda gerçekleştirdiği atılımlar sayesinde projede aktif rol alma şansı bulabileceği dile getirildi.
Ay istasyonunda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara Türk bilim insanlarının katılımı planlanıyor. İlk astronotumuzun ISS'e yolculuğunun ardından, Türkiye'nin uzaydaki macerası gitgide büyüyecek gibi duruyor.
Türkiye Uzay Ajansı, Rusya Yörünge İstasyonu'na başvuru yapılıp yapılmadığını açıklamadı. Ancak Rusya ve Çin ile birlikte geliştirilecek ortak istasyon, Türkiye'nin uzay yarışında vites artırmasını sağlayabilir.
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