Türkiye Yüzyılı İçin Dijital Dönüşümde Büyük Adım: Entegre Dijital Ekosistem Hayata Geçiyor

Teknoloji

Küresel ekonomide yaşanan parasal gevşeme sinyalleri ve dijitalleşme alanındaki yenilikler, uluslararası ticaret için güçlü bir destek sunuyor. OECD ve Dünya Ticaret Örgütü'nün verilerine göre, 2024 yılında küresel ticaret hacminin ikiye katlanması beklenirken, bu büyümeyi destekleyecek dijital çözümler de hızla hayata geçiyor. 2021 yılında temelleri atılan ve 29 Ekim 2023'te ilk testlerine başlanan entegre dijital ekosistem, küresel e-ticaretin tüm süreçlerini uçtan uca yönetmeyi hedefliyor ve son aşamasına gelmiş durumda.

BUYBASE: TÜRKİYE YÜZYILI'NA DİJİTAL VİZYON GETİRİYOR

Buybase Kurucusu Dr. Salim Satır, platformun geliştirme süreci ve vizyonu hakkında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen alfa testleriyle, KOBİ'ler ve büyük işletmeler için uluslararası ticareti kolaylaştırma hedefimizde önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Buybase, tedarik zincirinden finansal süreçlere, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine kadar e-ticaretin tüm yönlerini kapsayan ve Türkiye, ABD ve Kanada pazarlarını birbirine bağlayacak entegre bir ekosistem sunuyor. Türkiye Yüzyılı'nda e-ticaret ve e-ihracat alanında öncü olacağız" dedi.

CEO'LAR BÜYÜME İÇİN İYİMSER

Deloitte tarafından gerçekleştirilen CEO anketine göre, her 4 yöneticiden 3'ü (%73), şirketlerinin 2024 yılı performansı konusunda iyimser. Gartner'ın araştırması ise CEO'ların üçte ikisinin, büyümeyi öncelikli hedef olarak gördüğünü ortaya koydu. Dr. Satır, bu sonuçları değerlendirirken, "Küresel merkez bankalarının faiz indirimine yönelik adımları, ekonomiyi canlandırma ve enflasyonu kontrol altına alma konusundaki umutları artırıyor. Ancak jeopolitik riskler ve ticari kutuplaşmalar, iş dünyası için yeni zorluklar getiriyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek isteyen liderlerin, güvenebilecekleri ve her aşamada destek sağlayan bir dijital ekosisteme ihtiyaçları var" şeklinde konuştu.

"Buybase, işletmelerin küresel ticaretteki engelleri aşmalarına ve uluslararası fırsatları hızla değerlendirmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Satıcı ve müşteriler arasındaki engelleri kaldırarak, küresel e-ticaret süreçlerini kolaylaştırıyor ve büyüme ivmesini destekliyor. 11 farklı modül içeren platformumuz, depo ve envanter yönetiminden sipariş ve ödeme sistemlerine, dijital varlık yönetiminden eğitim süreçlerine kadar tüm iş akışlarını tek bir çatı altında topluyor" diye ekledi.

TÜRKİYE, KANADA VE ABD PAZARLARINDA YENİ DÖNEM

Buybase'in uluslararası ticaret için kapsamlı bir dijital ekosistem sunduğuna dikkat çeken Dr. Salim Satır, "Buybase'i klasik ERP sistemlerinden ayıran en önemli özellik, esnek ve ölçeklenebilir yapısı. E-ticaretin tüm aşamaları için uçtan uca çözümler sunan platformumuz, Türk mühendislerin emeğiyle geliştirildi. ABD ve Kanada pazarlarındaki tecrübemizle bu üç büyük pazarı dijital ekosistemimizde bir araya getirerek, Türkiye'nin global ticaretteki rolünü daha da güçlendireceğiz" dedi.

BETA SÜRÜMÜ 2024'TE KULLANIMA SUNULACAK

Bir yıllık yoğun geliştirme sürecinin ardından beta sürümüne geçmeye hazırlandıklarını belirten Dr. Satır, "Platformumuzda yer alan 11 modül, bir işletmenin ihtiyaç duyduğu tüm dijital çözümleri sunuyor. Buybase, 2024'ün sonunda beta sürümüne geçerek ilk kullanıcılarını kabul edecek. Tüm sipariş süreçlerini tek bir platformda yönetme imkanı sunan Shop modülümüzle uluslararası ticaretin karmaşıklığını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. TÜBİTAK'ın da desteklediği bu projeyle, işletmelerin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz. İlk kullanıcılarımızdan biri olmak isteyenleri, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MEHMET FATİH KAÇIR, BUYBASE STANDINI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul'da The Hood ve MEF Teknoloji Geliştirme Merkezleri'ni (TEKMER) açarak, Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor. Bakan Mehmet Fatih Kacır, ülkenin teknoloji hamlesini hızlandırmak için Ar-Ge teşvikleri ve girişim sermayesi fonları ile girişimcileri desteklediklerini belirtti. Maslak'ta açılan The Hood TEKMER, yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik gibi alanlarda yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak. MEF TEKMER ise yapay zeka ve yazılım odaklı girişimlere imkan tanıyacak.

Ofislerinden bir tanesi de MEF TEKMER'de yer alan Buybase, ticaretin tedarik, lojistik ve depolama gibi tüm süreçlerini tek bir platformda toplayarak girişimcilere kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyor. Buybase, sunduğu bu entegre hizmetlerle iş dünyasında inovasyon ve verimliliği artırarak dikkat çekiyor. Bakan Kacır, Tekmer'de yer alan projelerin Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkıda bulunacağını ve yerli girişimlerin global rekabet gücünü artıracağını ifade etti. Bu merkezlerde geliştirilecek projeler, Türkiye'nin teknoloji üretiminde uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.