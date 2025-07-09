TÜRKSAT 6A\'nın İlk Yılı Başarıyla Tamamlandı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TÜRKSAT 6A uydusunun görevinin ilk yılını tamamladığını açıkladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli teknolojimizin uzaydaki bayrağı TÜRKSAT 6A, görevinin ilk yılını başarıyla tamamladı. Bu tarihi başarı, mühendislik gücümüzün ve kararlı yürüyüşümüzün gökyüzüne yansıyan simgesidir. Geleceğin uzay teknolojilerinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.