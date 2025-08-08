Türksat Model Uydu Yarışması Başlıyor - Son Dakika
Türksat Model Uydu Yarışması Başlıyor

08.08.2025 12:39
Bakan Uraloğlu, gençlerin uzaya göndereceği uydularla rekabet edeceği yarışmanın detaylarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl ilk kez 3 ayrı kategoride düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda gençlerin kendi tasarladıkları uyduları yüksek irtifa salonu ile dünya atmosferinin Stratosfer katmanına kadar göndereceklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Genç mühendislerimiz, uzay teknolojilerinde sadece yarışmıyor, adeta sınırları zorluyor. Model Uydu Yarışması'nda artık sınır atmosfer değil, yakın uzay" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan 'Türksat Model Uydu Yarışması'nın 'Yakın Uzay Görevi'ne yönelik etabının 11-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Yarışmaya 15'i yurt dışından olmak üzere toplam 429 takımın başvurduğunu belirten Bakan Uraloğlu, " Özbekistan, Malezya, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Azerbaycan'dan genç mühendis adaylarının da katılım göstermesi, bu organizasyonun uluslararası düzeyde bir yetenek havuzuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca yurt içi takımlarımızın, katıldıkları uluslararası model uydu yarışmalarında birçok başarılar elde ettiğini de görüyoruz. Türkiye artık sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji geliştiren ve paylaşan bir ülke konumunda" dedi.

İLK KEZ 3 KATEGORİDE YARIŞILIYOR

Bu yıl yarışmanın ilk kez 3 farklı kategoride gerçekleştirileceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Her biri ayrı bir mühendislik vizyonu gerektiren bu kategorilerle gençlerimize farklı yetkinlik alanları sunuyoruz. 'Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü', 'TICOSAT' ve ilk kez hayata geçirilen 'Yakın Uzay Yolcusu' kategorileriyle hem teknik, hem de stratejik düşünme becerileri destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, özellikle 'Yakın Uzay Yolcusu' kategorisinin bu yılın en dikkat çeken adımı olduğunun altını çizerek, test faaliyetlerinin ODTÜ ile yapılan iş birliği ile başarıyla tamamlandığını ve 11-15 Ağustos tarihlerinde Aksaray'da gerçekleştirilecek etap kapsamında, Türksat tarafından sağlanacak yüksek irtifa balonu ile haberleşme model uydularının Stratosfer katmanına kadar ulaşacağını anlattı. Bu görevle çift yönlü haberleşme kabiliyetine sahip model uydu takımlarının uyduları ile yerde aralarında kuş uçuşu 50 kilometre mesafe bulunacak istasyonları arasında, öğrencilerin şifrelenmiş veri paketlerini aktaracaklarını da belirten Bakan Uraloğlu, "Bu etap, Türksat'ın özgün şekilde 10'uncu yıl için geliştirdiği, Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek bir konsepttir. Konsept, yakın uzay ortamından toplanacak sensör telemetri verilerinin yerde bulunan istasyonlara aktarılması ve ayrıca kamera üzerinden alınacak görüntülerin SD kart üzerine kaydedilmesi görevlerini de kapsayacak. Model uydularda yakın uzaya ilk yolculuk diyebileceğimiz yarışma ile gençlerimizin sadece mühendislik değil, strateji, takım çalışması ve ileri düzey sistem tasarımı yeteneklerini de test edeceğimiz çok önemli bir eşik olacak. Genç mühendislerimiz, uzay teknolojilerinde sadece yarışmıyor, adeta sınırları zorluyor. Model Uydu Yarışması'nda artık sınır atmosfer değil, yakın uzay" dedi.

Bakan Uraloğlu, toplam 2,1 milyon lira ödül verilecek yarışmanın, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, üretim ve sorumluluk kabiliyetini de artırdığını söyledi. Yarışmada kazananların sadece dereceye giren takımlar olmadığının da altını çizen Bakan Uraloğlu, yarışmada kazananın Türkiye'nin mühendislik birikimi ve uzay vizyonu olacağını vurguladı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Türksat, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türksat Model Uydu Yarışması Başlıyor - Son Dakika

