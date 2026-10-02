TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, TEKNOFEST\'te gençlere hatalardan ders çıkarmayı öğütledi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, gençlerin başarıya giden yolda sebat etmeleri gerektiğini belirterek, "Hiçbir başarı, bir gecede mucizevi bir şekilde gelmez. Medeniyetler, toplumların ve bireylerin birikimiyle inşa edilir." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Demiroğlu, etkinliğin üçüncü gününde Kültür Medeniyet (KÜME) Vakfı tarafından düzenlenen KÜRE Konuşmaları kapsamında "Hata Yapma Cesareti: Uçuş, Risk ve İlerlemenin Felsefesi" panelinde konuştu.

"Teknolojide zihniyet dönüşümü oldu"

Konuşmasında geçmiş yıllardaki imkansızlık algısına ve toplumsal hafızadaki ön yargılara dikkati çeken Mehmet Demiroğlu, bugün ulaşılan noktanın tarihi bir zihniyet dönüşümü olduğunu belirtti.

Demiroğlu, 40 yıl önce hayal dahi edilemeyen teknolojilerin bugün ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki gençler tarafından geliştirildiğine işaret ederek, "Ben kendi gençliğime geri döndüğümde bizdeki haletiruhiye şuydu: 'Yapamazsınız. Sana mı kalmış? Yaptırmazlar'. Bu minval üzerine negatif, olmazlar üzerine kuruluydu. Biz öyle inanmıştık. Bugüne geldiğimizde herhangi bir çadırın içine girin, herhangi bir projeye bakın. Aklınıza hayalinize gelmeyecek teknolojik ürünler var ki bunları yapan daha ilkokul, ortaokul ve lisedeki kardeşlerimiz. Bu müthiş bir şey." diye konuştu.

Demiroğlu, yıllar geçtikçe teknolojik dönüşümün hızının ve değişime adaptasyonun gerekliliğini vurgulayarak, 4 yıl öncesine kadar her alanın merkezinde olan klasik yazılımcılık anlayışının, bugün yüzde 80 oranında yapay zeka tarafından şekillendirildiğine işaret etti.

Benzer bir dönüşümün havacılıkta da yaşandığını dile getiren Demiroğlu, bugün hava hakimiyetini elinde tutan insanlı uçakların 10-20 yıl sonra bu hakimiyeti insansız uçaklara kaptıracağını ve Türkiye'nin de bu doğrultuda Milli Muharip Uçak KAAN'ı geliştirmekle birlikte ANKA, AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarını geliştirdiğini aktardı.

"Başarısız olmaktan korkmayın"

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, gençlerin başarıya giden süreçte sabırsızlık ve hızlı yükselme beklentilerine karşın tecrübenin ve birikimin önem taşıdığını ifade ederek, "Hiçbir başarı, bir gecede mucizevi bir şekilde gelmez. Medeniyetler, toplumların ve bireylerin birikimiyle inşa edilir." ifadelerini kullandı.

Gençlere bıkmadan, usanmadan, birlikte çalışarak ve hatalardan ders çıkararak geleceklerine doğru ilerlemeleri tavsiyesinde bulunan Demiroğlu, "Başarısız olmaktan korkmayın. Tecrübenizi biriktirmekten ve onları paylaşmak çekinmeyin. Aksi takdirde daha iyi noktalara gelemeyiz." dedi.