Twitch, müstehcen içerik politikasından vazgeçti

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Twitch, daha fazla para kazanabilmek için çeşitli adımlar atıyor. Amazon'un sahibi olduğu şirket, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir karar aldı. Ancak Twitch, tepki çekmesi üzerine bu karardan vazgeçti. İşte ayrıntılar…

Twitch'te müstehcen içerikler tekrardan yasaklandı

Twitch, 13 Aralık'ta müstehcen görüntüler içeren yayınlar için yeni bir politika duyurdu. Fakat değişiklikler, sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Zira bu değişikliğe göre platformda müstehcenlik etiketi içeren yayınlarda "özel danslara" izin verilecekti.

Yayın platformunun bu kararı alması, kullanıcıların aklına OnlyFans'ı getirdi. Sosyal medyada dönen tartışmalarda kim kesimler bu değişikliği içerik üreticilerine özgürlük sunduğu gerekçesiyle haklı bulmuşken, çoğunluk tam tersini düşündü. Bugün ise Twitch, kullanıcılar tarafından beklenen geri adımı attı.

Twitch, bir ülkeden çekiliyor!

Twitch CEO'su Dan Clancy, yaptığı açıklamada, yeni politikalarında çok ileri gittiklerini düşündüklerini ve bu doğrultuda yeni kuralları gözden geçirdiklerini duyurdu. Buna göre tekrardan değişiklik yapıldı. Bu doğrultuda artık eskiden olduğu gibi müstehcenlik içeren içeriklere izin verilmeyecek. Yani müstehcenlik etiketi içeren yayınlarda "özel dans" yapılamayacak.

Twitch CEO'su Dan Clancy tarafından yapılan ilgili açıklama şu şekilde;

"Düşündükten sonra bu değişiklikte çok ileri gittiğimize karar verdik. Müstehcen içeriklerin dijital tasvirleri benzersiz bir zorluk teşkil ediyor; yapay zeka, gerçekçi görüntüler oluşturmak için kullanılabilir ve dijital sanat ile fotoğraf arasında ayrım yapmak zor olabilir. Bu nedenle, bugünden itibaren sanatsal müstehcen içerik değişikliklerini geri alıyoruz. Bundan sonra hangi araç olursa olsun, gerçek veya kurgusal müstehcenlik tasvirlerine Twitch'te izin verilmeyecektir.'

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