Ubisoft'un geliştiricisi olduğu Tom Clancy's Ghost Recon, dünyanın en popüler taktik nişancı oyun serilerinden birisi. Serinin en son oyunu olan Ghost Recon Breakpoint, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oyuncular ise birkaç yıldır sakin durumda olan bu seri için yeni bir oyun istiyor.
Ubisoft'un ise son birkaç yıldır "Ghost Recon Over" olarak tanımlanan bir oyun geliştirdiği biliniyordu. Merakla beklenen bu oyun ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Yeni Ghost Recon oyunu, önümüzdeki sene çıkabilir
Ghost Recon Over oyununun kurgusal olarak Güney Doğu bölgesinde gerçekleşen ve yüz binlerce insanın öldüğü Naiman Savaşı sırasında geçeceği zaten biliniyordu. Bu bağlamda yapımdan beklentiler büyük. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler ile birlikte beklentiler daha da arttı.
Insider Gaming tarafından aktarılan bilgilere göre yeni oyun, "Ghosts" ekibinin savaş bölgesine gizlice sızarak verilen görevleri yerine getirmesi ve önemli bir düşmanı bulması üzerine kurulu olacak. Bizler de oyuncular olarak bu ekibin bir parçası olacağız.
Efsane oyun, Amazon Prime ile kısa süreliğine ücretsiz oldu!
Ghost Recon Over, Modern Warfare, Battlefield, Squad ve Ready or Not gibi önde gelen FPS oyunlarını anımsatacak. Zira yapımın, özellikle Modern Warfare'dan ilham alınarak geliştirildiği iddia ediliyor. Bu bağlamda hareketli sahneler döneceğini söyleyebiliriz.
2019'da piyasaya sürülen Ghost Recon Breakpoint'e kıyasla daha dikkat çeken grafiklere sahip olacak oyunun 2025 veya 2026 yılında çıkacağı söyleniyor. Ghost Recon Over, merak içerisinde bekleniyor.
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Ubisoft'un geliştiricisi olduğu Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yeni oyunu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı - Son Dakika
TikTok'un ABD'de yasaklanması konusu tartışma konusu haline gelirken, Başkan Joe Biden, Kongre'nin TikTok yasaklama emrini imzalayarak yürürlüğe alacağını açıkladı. TikTok'un kullanıcı verileri ve algoritmasıyla ilgili sorunlar nedeniyle kısıtlanması veya belirli kullanıcılar için yasaklanması öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, kullanıcı verilerinin Çin hükümeti tarafından erişilmesiyle ilgili ulusal güvenlik endişelerini yansıtıyor. TikTok ise yasağa karşı çıkarak ABD'de büyük bir mücadele veriyor.
OpenAI'nin kurucu ortağı ve CEO'su Sam Altman'ın aniden kovulmasının ardından yapılan bağımsız soruşturma sonucunda Altman'ın görevden alınmasının etik olmadığı belirlendi. Altman resmi olarak tekrar OpenAI CEO'su olarak atandı ve şirketin yönetim kurulu yeniden düzenlendi. Yapılan değişiklikler arasında yeni yönergeler, ihbar hattı ve üç yeni yönetim kurulu üyesinin eklenmesi yer alıyor.
vivo, uygun fiyatlı Android modeli Y03'ü tanıtmaya hazırlanıyor. vivo Y03, mat yüzeyli bir arka kasa, damla çentikli özçekim kamerası, 6.56 inç IPS LCD ekran, MediaTek Helio G85 işlemci, 13 MP ana kamera + 0.08 MP QVGA lens, 5 MP ön kamera, 5000 mAh batarya gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak.
PlayStation stüdyosu Deviation Games, Sony PlayStation tarafından desteklenen bağımsız bir stüdyo olarak kurulmuştu. Ancak şirketin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 90 kişi işsiz kaldı. Stüdyonun aktif olarak geliştirmeye devam ettiği herhangi bir projesi bulunmuyordu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılının Şubat verilerini açıkladı. İşte 2024 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modelleri ve detayları...
Akıllı telefon pazarındaki payını artıran vivo, yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera, 5,000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan vivo T3 5G'nin başlangıç fiyatı 240 dolar olarak sızdırıldı.
Renault Grubu çatısı altında olan Fransız premium ve spor otomobil markası Alpine, Türkiye pazarına giriş yaptı. Bursa Uludağ'da yapılan lansman ile birlikte marka yeni modellerini tanıttı. Alpine A110 ailesi, 3 farklı modelden oluşuyor ve hepsinde 4 silindirli 1.8 turbo motor ve çift ıslak kavramalı Getrag yedi vitesli otomatik şanzıman bulunuyor. A110, hafiflik ve çevik hareket kabiliyeti sayesinde 0'dan 100 km hıza 4,2 ila 4,5 saniyede ulaşabiliyor. Fiyatları ise A110 için 5 milyon 900 bin TL, A110 GT için 6 milyon 800 bin TL ve A110 S için 7 milyon TL olarak belirlendi.
Epic Games Store, dönemsel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak edilirken, internete sızan bilgilere göre indirimler 14 Mart'ta başlayacak ve 28 Mart'ta sona erecek. Bu indirimlerde popüler oyunlar da kampanya kapsamında olacak.
Apple'ın iPhone satışlarındaki artış, Güney Kore'de Samsung'un liderliğini sarsarak Apple'ı dünya genelinde akıllı telefon satışlarında zirveye taşıdı. iPhone'un popülerliğinin artmasında teknolojik özelliklerinin gelişmesi, kullanıcı dostu arayüzü ve fiyatının düşmesi etkili oldu. Samsung'un pazar payını kaybetmesinde ise Android pazarındaki rekabetin artması, yenilik eksikliği ve monoton tasarım etkili oldu.
Minecraft, sınırsız bir dünya sunan popüler bir oyun. Bir oyuncu, 10 milyon blok yürüyerek yeni araziler keşfetti. Oluşan araziler oyuncuları şaşırttı.
NVIDIA GTC 2024 etkinliği, 18-21 Mart tarihleri arasında San Jose Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ve 16 bin'den fazla kişiyi yerinde, 300 bin'den fazla kişiyi ise çevrimiçi ağırlayacak. Etkinlikte, aralarında Refik Anadol'un da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların üretken yapay zeka çalışmaları da yer alacak. NVIDIA'nın Geliştirici Programlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg Estes, etkinliğin yapay zekanın ileriye doğru adımlarını yansıttığını belirtiyor. Etkinlik, yapay zekanın iş dünyası ve toplum üzerindeki etkilerini, gelişimini ve potansiyelini keşfetmek için önemli bir fırsat sunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?