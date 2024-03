Ubisoft\'un geliştiricisi olduğu Tom Clancy\'s Ghost Recon serisinin yeni oyunu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Teknoloji

Ubisoft'un geliştiricisi olduğu Tom Clancy's Ghost Recon, dünyanın en popüler taktik nişancı oyun serilerinden birisi. Serinin en son oyunu olan Ghost Recon Breakpoint, 2019 yılında piyasaya sürüldü. Oyuncular ise birkaç yıldır sakin durumda olan bu seri için yeni bir oyun istiyor.

Ubisoft'un ise son birkaç yıldır "Ghost Recon Over" olarak tanımlanan bir oyun geliştirdiği biliniyordu. Merakla beklenen bu oyun ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Yeni Ghost Recon oyunu, önümüzdeki sene çıkabilir

Ghost Recon Over oyununun kurgusal olarak Güney Doğu bölgesinde gerçekleşen ve yüz binlerce insanın öldüğü Naiman Savaşı sırasında geçeceği zaten biliniyordu. Bu bağlamda yapımdan beklentiler büyük. Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bilgiler ile birlikte beklentiler daha da arttı.

Insider Gaming tarafından aktarılan bilgilere göre yeni oyun, "Ghosts" ekibinin savaş bölgesine gizlice sızarak verilen görevleri yerine getirmesi ve önemli bir düşmanı bulması üzerine kurulu olacak. Bizler de oyuncular olarak bu ekibin bir parçası olacağız.

Efsane oyun, Amazon Prime ile kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Ghost Recon Over, Modern Warfare, Battlefield, Squad ve Ready or Not gibi önde gelen FPS oyunlarını anımsatacak. Zira yapımın, özellikle Modern Warfare'dan ilham alınarak geliştirildiği iddia ediliyor. Bu bağlamda hareketli sahneler döneceğini söyleyebiliriz.

2019'da piyasaya sürülen Ghost Recon Breakpoint'e kıyasla daha dikkat çeken grafiklere sahip olacak oyunun 2025 veya 2026 yılında çıkacağı söyleniyor. Ghost Recon Over, merak içerisinde bekleniyor.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni oyundan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.