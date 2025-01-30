Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz - Son Dakika
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Teknoloji

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de erişime engellenen Roblox ve Discord isimli platformlara ilişkin açıklamalarda bulunurken; 16 yaş altına sosyal medya engeli gelir mi?" sorusuna yanıt verdi. Uraloğlu, "16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz" dedi.

30.01.2025 20:22  Güncelleme: 20:43
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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk canlı yayınında kritik açıklamalarda bulundu."16 yaş altına sosyal medya engeli gelir mi?" sorusuna yanıt veren Uraloğlu, "16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2025'İ İŞARET ETTİ

Uraloğlu, "En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var.Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz" diye konuştu.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Bir süredir Türkiye'den erişime engellenen Roblox ve Discord isimli platformlara ilişkin konuşan Uraloğlu, "Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak" ifadelerini kullandı.

İki platformun yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiğini belirten bakan, "Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler" dedi.

Platformların açılabileceği sinyalini de veren Uraloğlu, "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz

Sosyal Medya, Teknoloji, Türkiye, Roblox, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali Sarıcıoğlu:
    çok doğru olur inşallah olur 26 6 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Sosyal medyayı komple kaldırın. 23 5 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yobazers 3 17 Yanıtla
    Ersin Çetinkaya:
    ya bir git işine bunun yobazlıkla ne alakası var laf olsun torba dolsun. 0 0
  • Ersin Çetinkaya:
    tiktok ve benzer uygulamaları özellikle yasaklarsanız toplumun ahlak seviyesini az da olsa kurtara bilirsiniz 17 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    internete yüklü miktarda zam yapın ötv getirin, o zaman girmezler. bizdeki mantık bu. 1 10 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    iletişim bakanının VPN’ den haberi yok galiba?? 2 3 Yanıtla
  • Nis Ard:
    e yasaklayın artık hayırlı bir iş yaoacaksiniz 5 aydır ses yok, yasaklayın gitsin kurtaralım şu cocuklari az da olsa 4 1 Yanıtla
  • Hakyol:
    Çok güzel olur hatta yaş sınırı 18 olmalı 3 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    asgari ucrette 1600euro olsun avrupada oyleya isinize ne gelirse onu aliyorsun 2 2 Yanıtla
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