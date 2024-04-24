Ulaştırma Bakanı: X için bant daraltma gündemimizde - Son Dakika
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Teknoloji

Ulaştırma Bakanı: X için bant daraltma gündemimizde

Ulaştırma Bakanı: X için bant daraltma gündemimizde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açmadığını ve kanuni yaptırımların uygulanabileceğini belirtti. Bakan, X ile devam eden görüşmelerin sonuç vermediğini ifade ederek, reklam yasağına ek olarak bant daraltma cezasının da gündemde olduğunu söyledi. Türkiye'nin X gibi sosyal medya platformlarının temsilci bulundurmasını ve yasal mevzuata uymasını istediği belirtildi.

24.04.2024 13:09
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Türkiye, geçtiğimiz yıldan bu yana sosyal medya platformlarının ülkemizde temsilci bulundurmasını zorunlu tutuyor. Bu kapsamda Meta gibi şirketlerin Türkiye'de temsilcileri bulunuyor. Ancak X (veya Twitter) bu karara uymayarak henüz temsilci atamadı. Konuyla ilgili son detayları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: X için bant daraltma gündemimizde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açmadığını ifade etti. Bu kapsamda şirkete yönelik kanuni yaptırımların uygulanabileceği söyledi. Platforma halihazırda reklam yasağı konduğunu belirten Uraloğlu, yeni yaptırımların gündemde olduğunu belirtti.

Ulaştırma Bakanı: X için bant daraltma gündemimizde

Bakan, X ile devam eden görüşmelerin henüz sonuç vermediğini ifade etti. Platforma daha önce Türkiye'de temsilcilik açılması yönünde uyarıda bulunulduğunu hatırlattı. Bu kapsamda temsilci atanana kadar reklam yasağı uygulandığını ifade etti. Ancak X hala bu uyarıyı yerine getirmedi.

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Bakan Uraloğlu, kanuni düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, mevcut reklam yasağının devam edebileceği sinyalini verdi. Ayrıca yeni yaptırımların da gündemlerinde bulunduğunu ifade eden Bakan, bant daraltma cezasının verilip verilmeyeceğine değindi.

Bakan Uraloğlu, "X, Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devem ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de (bant daraltma) gündemimizde" dedi.

Ulaştırma Bakanı: X için bant daraltma gündemimizde

X gibi dev sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açması ve yasal mevzuata uyması isteniyor. Temsilci sayesinde yerel seçim gibi Türkiye'ye özel konular sosyal medya platformlarıyla görüşülebiliyor. Bakanın açıklamaları ise X'e yönelik yaptırımların sertleşebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Ulaştırma Bakanı: X için bant daraltma gündemimizde - Son Dakika

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