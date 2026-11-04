Ulusal Ajans uzmanları, Rektör Akpolat'ı Erasmus+ toplantısı sonrası ziyaret etti - Son Dakika
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Ulusal Ajans uzmanları, Rektör Akpolat'ı Erasmus+ toplantısı sonrası ziyaret etti

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Ulusal Ajans uzmanları, Rektör Akpolat\'ı Erasmus+ toplantısı sonrası ziyaret etti
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Türkiye Ulusal Ajans uzmanları, İnönü Üniversitesindeki Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı sonrası Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette uluslararasılaşma, AB projeleri ve Erasmus+ çalışmaları ele alındı.

Türkiye Ulusal Ajans uzmanları, İnönü Üniversitesinde gerçekleştirilen Erasmus+ Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısının ardından Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Fırat Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Işıl Şahin Gülter ile Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları Dr. Handan Boyar, Arzu Çetin ve Damla Erdem katıldı. Ziyarette ayrıca İnönü Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turan ve Öğretim Görevlisi Dr. Tayyar Emre de yer aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, uluslararasılaşma, Avrupa Birliği projeleri ve Erasmus+ programları kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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