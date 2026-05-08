Ünye\'de 19 projeli bilim şenliği

08.05.2026 18:55
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Şehit Taner Kart Ortaokulu tarafından düzenlenen bilim şenliğinde 19 farklı proje görücüye çıktı.

"Şehit Taner Kart Ortaokulunda Bilim Var" sloganıyla yola çıkan okul, 4006-B Bilim Fuarı kapsamında hazırladığı projelerle ziyaretçilerden tam not aldı. Proje Koordinatörü ve Matematik Öğretmeni Fatih Yaylı, toplamda 38 öğrenci ve 16 öğretmenle birlikte 19 farklı çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek ilerleyen zamanlarda her bir projenin geliştirilerek TEKNOFEST'e taşınacağını belirtti.

"İlçelerden çok yoğun katılım sağlandı"

Bilim fuarının gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getiren Proje Koordinatörü ve Matematik Öğretmeni Fatih Yaylı, "Bizler 4006-B bilim projesine 'Şehit Taner Kart Ortaokulunda Bilim Var' sloganıyla katıldık. Bu sloganla birlikte projemiz olan 4006-B destek gördü. 38 öğrencimiz ve 16 öğretmenimizle birlikte 19 projeyle birlikte katılım sağladık. Bunlardan 9 tanesi araştırma, 10 tanesi ise tasarım projesi olmak kaydıyla toplam 19 projemiz yer aldı. Projemizde yenilenebilir enerji ve aynı zamanda sürdürülebilir enerjiyi desteklemeyi amaçladık. Projelerimiz bu yönde oldu. Bilim şenliğimize çok fazla katılım oldu. İlçelerle katılımlarla birlikte projelerimizin çok beğenildiği söylenildi" dedi.

"Hedefimiz 2204-B ve TEKNOFEST"

Şenliğin sadece bir sergi değil, öğrenciler için bir gelişim süreci olduğunu vurgulayarak hem sosyal hem de becerilerinin geliştiğini belirten Yaylı, "Öğrencilerimizin hazırladığı projelerle, onların bilim dünyasını ve bu alandaki eşsiz bilgileri keşfetmelerini amaçladık. Öğrencilerimiz, sunumları aracılığıyla projelerini ziyaretçilere başarıyla aktardılar. Hazırladığımız 19 projenin 17'sinden detaylı geri dönüşler aldık. Bu geri bildirimler doğrultusunda çalışmalarımızı geliştirerek, önümüzdeki yıl 2204-B projelerine katılmayı hedefliyoruz. Özellikle kokarca ile ilgili projemiz 79 puan alarak, sadece 1 puan farkla elenmişti. Bu çalışmamızı daha da iyileştirip seneye 2204-B bölge sergisine dahil olmayı planlıyoruz. Ayrıca, 19 projemizin tamamıyla TEKNOFEST'e katılarak büyük başarılar elde etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

