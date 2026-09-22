Üretimi tamamlanan 3,5 tonluk Ay Uzay Aracı TUSAŞ'a çevresel teste gönderildi - Son Dakika
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Üretimi tamamlanan 3,5 tonluk Ay Uzay Aracı TUSAŞ'a çevresel teste gönderildi

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Üretimi tamamlanan 3,5 tonluk Ay Uzay Aracı TUSAŞ\'a çevresel teste gönderildi
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TUA, ilk derin uzay görevi için geliştirilen 3,5 tonluk Ay Uzay Aracı'nın üretim ve montajını tamamladığını, aracın çevresel testler için TUSAŞ'a gönderildiğini açıkladı. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip araç için 2027'nin ilk aylarında fırlatma hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk derin uzay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları tamamlanarak çevresel test sürecine geçildi. 2027'nin ilk aylarında fırlatılması hedeflenen yaklaşık 3,5 tonluk uzay aracının Ay'a yolculuğu için çalışmalar sürerken, Türkiye'nin de taraf olduğu Artemis Mutabakatı'nın üst düzey temsilcileri ekim ayında Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir araya gelecek.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen Ay Araştırma Programı'nda (AYAP) yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) 16 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk derin uzay görevini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı. Araç, sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gönderildi.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı

Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracı, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirildi. İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinde elde edilen mühendislik tecrübesi; uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol, yönelim ve yörünge operasyonları gibi sistemlere aktarılırken, görevde kullanılacak hibrit itki sistemi de milli imkanlarla geliştirildi. Çevresel testlerde uzay aracının fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı şartlara dayanıklılığı kontrol edilecek. Test ve nihai kontrollerin ardından aracın fırlatma amacıyla ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilmesi planlanıyor.

Ay yüzeyinden 100 kilometre yükseklikte görev yapacak

Türkiye Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre, Ay Uzay Aracı'nın 2027 yılının ilk aylarında fırlatılması hedefleniyor. Yaklaşık iki aylık yolculuğun ardından Ay yüzeyinden 100 kilometre yükseklikteki kutupsal ve dairesel görev yörüngesine ulaşması öngörülen aracın, burada en az üç ay görev yapması planlanıyor. Görev performansına bağlı olarak operasyon süresinin bir buçuk yıla kadar uzatılabileceği belirtiliyor. Görev kapsamında Güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşimi, Ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, Ay'ın manyetik alanları ve yüzeyin ısıl özellikleri incelenecek. Yerli bilimsel ekipmanlarla Ay çevresindeki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler de gerçekleştirilecek. Bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından uzay aracının kontrollü manevralarla Ay yüzeyine ulaştırılması planlanıyor.

Türkiye Artemis Mutabakatı'nın 71'inci imzacısı oldu

Ay görevi hazırlıkları sürerken Türkiye, 31 Ağustos'ta NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen törenle Artemis Mutabakatı'na katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın imzaladığı mutabakatla Türkiye, anlaşmanın 71'inci imzacı ülkesi oldu. Törende NASA Yöneticisi Jared Isaacman ve Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da yer aldı.

NASA ve ABD Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde 2020 yılında oluşturulan Artemis Mutabakatı; Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerinin barışçıl, şeffaf ve güvenli şekilde yürütülmesine yönelik ilkeleri kapsıyor. Mutabakat kapsamında bilimsel verilere erişim, uzay faaliyetlerinin birbirine müdahale etmemesi, yardımlaşma ve tarihi öneme sahip uzay alanlarının korunması gibi başlıklar yer alıyor.

Artemis toplantısı Antalya'da

Artemis Mutabakatı da 5-9 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) gündeminde yer alacak. Uluslararası Astronotik Federasyonu'nun açıkladığı programa göre, ABD ve Peru, Artemis Mutabakatı'nın 5. yıllık üst düzey temsilciler toplantısına Antalya'da ev sahipliği yapacak. Toplantının ardından 7 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de, NEST kongre merkezinde basın mensuplarına yönelik NASA Artemis Mutabakatı basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısına NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson ile Peru Uzay Ajansı (CONIDA) Direktörü Tümgeneral Roberto Melgar Sheen katılacak. Toplantıda Artemis Mutabakatı'ndaki son gelişmeler ile uzayın güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir keşfine ilişkin çalışmalar ele alınacak.

Uzay dünyası Antalya'da buluşacak

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. "The World Needs More Space" temasıyla düzenlenecek kongre; uzay ajanslarını, bilim insanlarını, mühendisleri, sektör temsilcilerini ve uzay profesyonellerini bir araya getirecek.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Üretimi tamamlanan 3,5 tonluk Ay Uzay Aracı TUSAŞ'a çevresel teste gönderildi - Son Dakika
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