Üstün Yetenekli Öğrenciler Adli Bilimler Dersiyle Geleceğin Adli Biyologları Oluyor - Son Dakika
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Teknoloji

Üstün Yetenekli Öğrenciler Adli Bilimler Dersiyle Geleceğin Adli Biyologları Oluyor

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi iş birliğiyle düzenlenen adli bilimler dersiyle 5 yılda 125 üstün yetenekli öğrenci geleceğin adli biyologları olmaya adım attı. Öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de verilerek, kriminalistik, adli tıp, biyoloji, entomoloji ve kimya gibi alanlarda bilgi edinmeleri sağlanıyor. Eğitim sonunda katılım sertifikası verilen öğrencilerin bilime olan ilgisi artırılmak ve gelecekteki kariyerlerine hazırlanmaları amaçlanıyor.

11.07.2024 13:31
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Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi iş birliğiyle 5 yılda 125 üstün yetenekli öğrenci, 4 gün boyunca aldıkları "adli bilimler" dersiyle geleceğin adli biyoloğu olmaya adım attı.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 5 yıldır Yaz Enstitüsü'nde düzenlediği adli bilimler dersinde her sene 25 öğrenciye ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Altunsoy ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Bahriye Ayaz tarafından teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler veriliyor.

Öğrenciler, 4 gün süren teorik eğitim süresince kriminalistik, adli tıp, biyoloji, entomoloji ve kimya gibi çeşitli alanlarda bilgi edinirken, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi desteğiyle hazırlanan senaryo kapsamında da 1 gün olay yeri incelemesi yapıyor.

Olay yeri güvenliği sağlandıktan sonra parmak izi ve ayakkabı izi alımı, biyolojik örneklerin toplanması ve delillerin incelenmesi gibi adımları öğrenen üstün yetenekli çocuklara, eğitim sonunda katılım sertifikası veriliyor.

Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmayı ve onları gelecekteki kariyerlerine hazırlamayı amaçlayan eğitim kapsamında 5 yılda 125 üstün yetenekli çocuk, adli bilimler dersinden faydalandı.

"Geleceğin biyologlarını yetiştiriyoruz"

Adli bilimler dersi eğitimi veren ve Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Altunsoy, AA muhabirine, 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerinden oluşan 25 üstün yetenekli öğrenciye adli bilimler alanında eğitim verdiklerini belirtti.

Öğrencilerin derse yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Altunsoy, "Derslerimiz 5 gün boyunca sürüyor. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri olay yeri inceleme uygulaması oluyor. Öğrenciler, olay yeri güvenliğini sağladıktan sonra parmak izi ve ayakkabı izi alımı, biyolojik örneklerin toplanması ve olay yerindeki böcek delillerin incelenmesi gibi adımları ilgiyle ve başarıyla gerçekleştiriyorlar." dedi.

Altunsoy, üstün yetenekli öğrencilerin adli biyolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olay yeri inceleme ve vakanın yorumlanmasının öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Altunsoy, şunları kaydetti:

"Adli biyoloji bir vakanın çözülmesi için en önemli ayaklardan birisi. Üstün yetenekli öğrencilere verdiğimiz adli biyoloji dersiyle bu alanda geleceğin biyologlarını yetiştiriyoruz. 5 yılda 125 üstün yetenekli öğrenciye adli biyoloji dersi verdik. Bu alanda gelecekte eğitim almak isteyen birçok öğrenci oldu. Kriminal laboratuvarlar ve DNA temelli bölümlerde çalışmak istiyorlar."

ÜYEP Yaz Enstitüsü'ne başvuru

"Zeka", "bellek" ve "görsel algı" testleri sonucu belirlenen Türkiye geneli ortaokul 7, 8 ile lise 9'uncu sınıf düzeyindeki ÜYEP öğrencilerinin yanı sıra Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve özel yetenek tanısı alan öğrencilerin başvuru yapabildiği ÜYEP Yaz Enstitüsü'nde, aralarında "adli biyoloji", "botanik", "oyunlarla matematik", "astronomi", "felsefe" ve "zooloji" gibi 24 konu başlığında dersler veriliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Adli Tıp, Jandarma, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Üstün Yetenekli Öğrenciler Adli Bilimler Dersiyle Geleceğin Adli Biyologları Oluyor - Son Dakika

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