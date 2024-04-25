Uyku apnesi tanısı alanların ehliyet alamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

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Bugün Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir düzenleme yapıldığı ve bu düzenlemeye göre uyku apnesi tanısı almış olan bireylerin ehliyet almasının mümkün olmayacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. İletişim Bakanlığı, kısa süre önce açıklama yaptı ve gerçeği açıkladı.

Uyku apnesi tanısı konanların ehliyet alamayacağı söyleniyordu! İşte gerçek

Söz konusu iddiaya göre uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecekti. Öyle ki düzenleme kapsamında sendroma sahip kişilerin artık ehliyet alamayacağı ve mevcut durumda ehliyeti olan kişilerin de yenileme işlemi yapamayacağı söyleniyordu.

İletişim Bakanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu iddia tamamen yanlış. Zira yönetmelikte herhangi bir değişiklik bile yapılmadığı açıklandı. Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesine göre sadece ağır ve orta derecede uyku apnesi olanlarla birlikte gündüz vakitlerinde uyuklama hali tespit edilen kişiler tedavi olmadan ehliyet alamıyor. Ancak tedavi edilip kontrol altına alındığı doktor heyeti tarafından onaylanırsa kişi ehliyet alabiliyor.

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Bilmeyenler için uyku apnesi, uyku sırasında solunumun ani ve tekrar eden duraklamalarla karakterize edilen ciddi bir uyku bozukluğudur. Uyku kalitesini ciddi şekilde düşüren bu sendrom, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara da yol açabilir.

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