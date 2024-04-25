Uyku apnesi tanısı alanların ehliyet alamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Uyku apnesi tanısı alanların ehliyet alamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Uyku apnesi tanısı alanların ehliyet alamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan düzenleme sonrasında uyku apnesi tanısı almış olan bireylerin ehliyet alamayacağı iddiası sosyal medyada yayıldı. Ancak İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu iddianın yanlış olduğu belirtildi. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik olmadığı ve tedavi edilip kontrol altına alındığı doktor heyeti tarafından onaylanan kişilerin ehliyet alabileceği ifade edildi.

25.04.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde önemli bir düzenleme yapıldığı ve bu düzenlemeye göre uyku apnesi tanısı almış olan bireylerin ehliyet almasının mümkün olmayacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. İletişim Bakanlığı, kısa süre önce açıklama yaptı ve gerçeği açıkladı.

Uyku apnesi tanısı konanların ehliyet alamayacağı söyleniyordu! İşte gerçek

Söz konusu iddiaya göre uyku apnesi tanısı konulan kişilerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecekti. Öyle ki düzenleme kapsamında sendroma sahip kişilerin artık ehliyet alamayacağı ve mevcut durumda ehliyeti olan kişilerin de yenileme işlemi yapamayacağı söyleniyordu.

İletişim Bakanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu iddia tamamen yanlış. Zira yönetmelikte herhangi bir değişiklik bile yapılmadığı açıklandı. Yürürlükte olan yönetmeliğin 7. maddesine göre sadece ağır ve orta derecede uyku apnesi olanlarla birlikte gündüz vakitlerinde uyuklama hali tespit edilen kişiler tedavi olmadan ehliyet alamıyor. Ancak tedavi edilip kontrol altına alındığı doktor heyeti tarafından onaylanırsa kişi ehliyet alabiliyor.

Dört renkli trafik ışığı mı geliyor? Beyaz ışık için çalışma yapıldı

Bilmeyenler için uyku apnesi, uyku sırasında solunumun ani ve tekrar eden duraklamalarla karakterize edilen ciddi bir uyku bozukluğudur. Uyku kalitesini ciddi şekilde düşüren bu sendrom, dikkat dağınıklığı gibi sorunlara da yol açabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

trafik, Trafik, Hukuk, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uyku apnesi tanısı alanların ehliyet alamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:09 Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:02 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında Dilan Polat’ın savunması sırasında ağladığı görüldü Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında Dilan Polat'ın savunması sırasında ağladığı görüldü
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: Uyku apnesi tanısı alanların ehliyet alamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement