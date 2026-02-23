Uzayda Domates Yetiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzayda Domates Yetiştirildi

23.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi'nde Ay ve Mars regolitlerinde domates yetiştirilmesi üzerine TÜBİTAK destekli proje.

Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday'ın yürütücülüğündeki TÜBİTAK destekli projede, Ay ve Mars regolitleri (yüzeydeki toz, toprak, kırık kaya) simülasyonunda domates yetiştirildi.

Uzilday, aynı bölümdeki eşi Doç. Dr. Barış Uzilday ve EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tansel Kaygısız tarafından hazırlanan "Ay ve Mars Regolit Simülantlarının Ekstremofit Öncül Bitkiler Kullanılarak Tarıma Elverişli Hale Getirilmesi ve Regolit Simülantlarında Yetiştirilen Bitkilerde Stres Yanıtlarıyla İlişkili Sinyal Yolaklarının Araştırılması" adlı proje çerçevesindeki çalışmalar sürüyor.

Yaklaşık 15 ay önce başlayan TÜBİTAK destekli çalışmalar için ABD'den Ay ve Mars regolit simülantları (yapı bakımından benzeri) getirtildi.

İlk önce yüksek sıcaklık, ağır metal kirliliği, kuraklık veya tuzluluk gibi zorlu çevresel koşullarda hayatta kalan, turpgiller familyasından "schrenkiella parvula", "arabis alpina" (kazteresi) ve "noccaea sempervivum" bitkileri yetiştirildi.

Bu sayede yapısal olarak regolitlere benzeyen yapıda yüksek miktarda bulunan metal ve tuz içeriğinin azaltılmasına yönelik iyileştirme sağlandı ve domates yetiştirilme aşamasına geçildi.

"Meyve elde ettik"

Doç. Dr. Rengin Özgür Uzilday, AA muhabirine uzay biyolojisi alanında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İnsanlığın Ay ve Mars'ta koloni kurmayı planladığını anlatan Uzilday, uzayda mikro yer çekimi ortamında bitki yetiştirmenin sınırlı koşullarda mümkün olduğunu, bu nedenle regolitlerde bitki yetiştirme fikri üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Doç. Dr. Uzilday, "Ay ve Mars toprağı" olarak bilinen regolitlerin organik madde bakımından son derece fakir olduğunu belirterek, Dünya'daki toprağın aksine bu ortamlarda doğal bir canlılık bulunmadığını kaydetti.

Dünya'dan Ay ya da Mars'a toprak götürmenin mümkün olmadığını dile getiren Uzilday, regolitleri tarıma elverişli hale getirmeye çabaladıklarını, insanların Ay ya da Mars'ta koloni kurmaya başladığında elde edilen bilgileri doğrudan oraya aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Doç. Dr. Uzilday, ilk aşamada ekstremofit (yüksek sıcaklık, ağır metal kirliliği, kuraklık veya tuzluluk gibi zorlu çevresel koşullarda hayatta kalabilen ve gelişip büyüyebilen) bitkilerle regolitleri biyolojik olarak iyileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı için hazırladıkları deneyle mikro yer çekimi ortamında yetiştiğinden emin oldukları "schrenkiella parvula", "arabis alpina" ve "noccaea sempervivum" sayesinde regolitleri yenileme, temizleme çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Çalışmanın ikinci aşamasında ise metal ve tuz içeriği azaltılan regolit benzerlerinde domates yetiştirdiklerini belirten Uzilday, "Ay ve Mars regolitlerinde ekstremofit bitki yetiştirdik. Domates bitkisini yetiştirmeye başladık, bazılarında yüksek miktarda meyve de elde ettik. Bundan sonraki aşamalarda meyvelerin kalitesini ve moleküler mekanizmalarını araştıracağız." dedi.

Analiz yapılacak

EÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tansel Kaygısız ise bitkilerin gelişiminin sürdüğünü, hasat olgunluğuna gelen domateslerde detaylı kalite analizleri yapacaklarını ifade etti.

Hem Dünya toprağında hem de regolit simülasyonlarında yetişen meyvelerin karşılaştırılacağını belirten Kaygısız, elde edilecek verilerin ürünlerin tüketilebilirliği konusunda yol gösterici olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Teknoloji, Tübitak, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzayda Domates Yetiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 13:01:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Uzayda Domates Yetiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.