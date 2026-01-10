Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaşı mağdur eden karara \'\'Memnunuz\'\' diyen Şekib Avdagiç\'e tepki yağıyor
10.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat'tan itibaren yurt dışından internetten alınan tüm ürünler gümrük işlemlerine tabi olacak ve beyanname zorunluluğu gelecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç kararı memnuniyetle karşıladıklarını söylerken tepkiler üzerine paylaşımını yoruma kapattı. Sosyal medyada ise yurt dışından getirilen bazı ürünlerin fiyatlarının kısa sürede neredeyse iki katına çıktığına yönelik paylaşımlar dikkat çekti.

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurtdışından alınan tüm ürünler 6 Şubat'tan itibaren gümrük işlemlerine tabi olacak. Böylece tüketicilerin yurt dışından verecekleri tüm siparişler için gümrük beyannamesinde bulunması ve bunun için hizmet alması gerekecek. Bu da pratikte, ucuz fiyatlı ürünleri yurt dışından sipariş vermenin fiyat avantajını ortadan kaldıracak.

AVDAGİÇ "MEMNUNUZ" DEDİ

Söz konusu karar sonrası İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avdagiç, "İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin de 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. Resmi Gazete'de yayınlanan kararı, bu yönüyle küresel ölçekte korumacı ticaret reflekslerini yansıtan ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ, PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI

Avdagiç'in bu sözlerine ise hem üreticilerden hem tüketicilerden hem de uzman isimlerden peş peşe tepkiler geldi. Avdagiç'in gelen tepkiler sonrası söz konusu mesajını yoruma kapattığı görüldü.

BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI SON BİR HAFTADA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yurt dışından getirilen birçok ürünün fiyatının son bir haftada neredeyse iki katı fiyattan satıldığı görüldü.

Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Yapılan paylaşımlardan bazıları şunlar;

  • Trendyol'da geçen hafta 500 TL iken sepete eklediğim TV kumandası bu hafta 900 TL olmuş… Teşekkürler Şekip Avdagiç.
  • Şekib bey sayesinde bir kabloyu 40-50 liraya alacak bir öğrenci şimdi 800-900 liradan aşağı alamayacak. Basit bir kalemi 100 liraya alacak bir öğretmen 1000 lira vermeyeceği için de almayacak. Bu ürünlerin muadili Türkiye'de üretilmeyecek. Türk milletine bu zulmü tasarladınız, planladınız ve hayata geçirdiniz. Peki ekonomi yönetimi bu oyuna nasıl düştü?
  • Defolup gitmeli o koltuktan...
  • Devletimiz yine sermaye sahiplerini mağdur etmedi.
  • Olan yine vatandaşa oldu.
  • Yurt dışından Türkiye'ye getirilip satılan ürünlerin denetimi neden yapılmıyor?
  • Herif 20 ayrı şirketin yönetim kurulunda

Şekib Avdagiç, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, İto, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Güzel karar .. Yerli ürün kullanımı artırılmalı 2 36 Yanıtla
    Omermelih34 Omermelih34:
    yerli neyin var da kullanacaksın ? 8 1
  • osman biçer osman biçer:
    tabi Allah göstermesin ucuza bişey alırsınız falan. illa kazıklanmanız lazım 8 0 Yanıtla
  • @abdyrahym @abdyrahym:
    arkadaşlar yerli uretime destek olunmalida ama onlarda vatandaşlari fahiş fiyatlarla magdur etmemesi lazim colaya boykot dedik yerli kolalar yada yerli icecekler firladi insanda utanma olur malima talep artiyor diye sevinip ucuzlatacaginiza insanlari boykotluya sevk ediyorsunuz fahiş fiyat uygulayip 6 0 Yanıtla
  • h.m.633463 h.m.633463:
    yerli üründe ucuz olsun vergi ödemeken biktik 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    okullarda yerli mali diye findik ve kuru üzüm dagitilir ozmanda zengin degildik suan bir kumandayi 1000 tl ye aliyoruz dusunun artik bu halk kirami odesin faturami odesin karninimi doyursun gelir hindistan gider afrika 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi
Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Şaşıp kaldılar Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:15:27. #7.11#
SON DAKİKA: Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.