Vatandaşı mağdur eden karara \'\'Memnunuz\'\' diyen Şekib Avdagiç\'e tepki yağıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararı ile internet üzerinden yurtdışından alınan tüm ürünler 6 Şubat'tan itibaren gümrük işlemlerine tabi olacak. Böylece tüketicilerin yurt dışından verecekleri tüm siparişler için gümrük beyannamesinde bulunması ve bunun için hizmet alması gerekecek. Bu da pratikte, ucuz fiyatlı ürünleri yurt dışından sipariş vermenin fiyat avantajını ortadan kaldıracak.

AVDAGİÇ "MEMNUNUZ" DEDİ

Söz konusu karar sonrası İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Avdagiç, "İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin de 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. Resmi Gazete'de yayınlanan kararı, bu yönüyle küresel ölçekte korumacı ticaret reflekslerini yansıtan ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ, PAYLAŞIMINI YORUMA KAPATTI

Avdagiç'in bu sözlerine ise hem üreticilerden hem tüketicilerden hem de uzman isimlerden peş peşe tepkiler geldi. Avdagiç'in gelen tepkiler sonrası söz konusu mesajını yoruma kapattığı görüldü.

BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI SON BİR HAFTADA NEREDEYSE İKİ KAT ARTTI

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yurt dışından getirilen birçok ürünün fiyatının son bir haftada neredeyse iki katı fiyattan satıldığı görüldü.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şunlar;