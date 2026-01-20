Türkiye'de bürokrasiyi azaltan, inovatif çözümlerle vatandaşın hayatını kolaylaştıran e-Devlet sisteminde altyapı çalışması nedeniyle kesintiler yaşanacak.
Milyonlarca kişinin hayatını kolaylaştıran dünyada örnek gösterilen sistemler arasında yer alan e-Devlet'te planlı kesinti yapılacağı duyuruldu.
e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda "Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir." denildi.
Son Dakika › Teknoloji › Vatandaşlara uyarı mesajı gitti! e-Devlet sisteminde kesinti yaşanacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?