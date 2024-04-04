Vestel Mobilite: Elektrikli Araçlar ve Enerji Depolama Sistemleri

Teknoloji

Vestel, mobilite ve enerji depolama alanlarında yeni bir adım attı. Şirket, bu iki alanı kapsayan çalışmalarını "Vestel Mobilite" adı altında birleştirdiğini duyurdu. Elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve batarya depolama sistemleri gibi geleceğin vazgeçilmez teknolojilerine odaklanan şirket, bu sayede önümüzdeki üç yıl içinde şirket değerini milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyor.

Vestel Mobilite ile neler hedefleniyor?

Vestel CEO'su Ergün Güler'in açıklamalarına göre, elektrikli araç pazarının önümüzdeki yıllarda büyük bir ivme kazanması bekleniyor. Güler, 2030 yılına kadar elektrikli araç satışlarının toplam araç satışlarının yüzde 45'ine ulaşacağını öngörüyor.

Bu durum, elektrikli araçlar için gerekli olan şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğine olan talebi artıracak. Vestel, bu alanda Avrupa ve Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olmayı amaçlıyor ve şimdiden birçok ülkeye ihracat yapıyor.

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Teknolojik değişimlere paralel olarak gelişen yeni araç ekosisteminde de önemli bir tedarikçi rolünü üstleniyor. Elektrikli araçların iç ekranları ve elektronik kontrol üniteleri gibi birçok alanda yenilikçi ürünler sunuyor. Özellikle mini LED ekran teknolojisi kullanılarak üretilen araç içi ekranlar, canlı ve parlak renkleri ile dikkat çekiyor.

Enerji depolama çözümleri alanında da iddialı olan Vestel, yenilenebilir enerji kaynakları için geliştirdiği batarya ve enerji depolama sistemleri ile sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefliyor. Şirket, telekomünikasyon sektöründen, konut ve ticari alanlara kadar geniş bir yelpazede enerji depolama çözümleri sunuyor. Vestel, bu alanda da önümüzdeki yıllarda büyük bir pazar payı elde etmeyi planlıyor.

Vestel, elektronik sektöründeki deneyimini mobilite alanında da kullanarak, elektrikli araç şarj istasyonlarından, ultra hızlı şarj uygulamalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Şirket, sadece binek araçlara değil, toplu taşıma araçlarına da hizmet verecek şarj çözümleri üzerinde çalışıyor.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Vestel, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemleri gibi alanlarda yaptığı yatırımlarla, geleceğin teknolojilerine yön veriyor. Şirket, bu sayede hem Türkiye'de hem de dünyada önemli bir konuma sahip olmayı hedefliyor.