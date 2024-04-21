vivo S19: Tasarımı ve Kamera Performansıyla Öne Çıkacak

Teknoloji

vivo, orta seviyeye hitap edecek yeni akıllı telefonu için çalışmalarını hızlandırdı. Tasarımı ve kamera performansıyla ön plana çıkması beklenen vivo S19, son olarak Çin'de görüldü. Ağ erişimi testlerini tamamlayan akıllı telefon, sertifikasyon listelerinde ortaya çıktı. Bu da resmi lansmanın yaklaştığını gösteriyor.

vivo S19 neler vadediyor?

vivo'nun planlarını bilen Çinli kaynaklara göre S19; geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen S18 modeliyle benzer olacak. Buna göre Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alacağı ifade edildi. Şarj tarafında ise S19'un 80W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor.

vivo S18 modeli ülkemizde V30 olarak yeniden markalandı. Arka tarafında kare şeklinde bir sahne ışığına sahip olan V30; 6.78 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı ile üstün görüntü kalitesi sunuyor.

132132123

Hatırlatma yapmak gerekirse gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alan V30, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca 5000 mAh kapasiteli batarya, 80W kablolu şarj desteğine yer veriyor.

Fotoğraf ve video çekimleri için V30, arka kısmında 50 Megapiksel ana kamera ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera barındırıyor. Ön tarafta ise 50 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

Cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC gibi seçenekler yer alıyor.

Peki siz yeni cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!