vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, uzun bir süredir merakla beklenen vivo T3 modelini tanıttı. Peki 5G destekli bu bütçe dostu telefon, kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo T3 özellikleri ve fiyatı…
vivo T3 özellikleri ve fiyatı
vivo T3 modeli, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 1800 nit tepe parlaklık sağlayabiliyor. Ekranın bir inçine 394 piksel düşüyor.
MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alan uygun fiyatlı Android telefon, 8 GB LPDDR4x RAM'e sahip. Depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut olduğunu belirtelim.
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Ön tarafında 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren modelin arka tarafındaysa üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulum; OIS destekli Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü + titreme sensöründen oluşuyor.
Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışan akıllı telefon, 44W kablolu şarjdan beslenen 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği olduğunu da belirtelim.
vivo T3 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
2400 x 1080 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 394 PPI 1800 nit tepe parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GB – LPDDR4xDepolama128 GB/ 256 GB – UFS 2.2Batarya5,000 mAhŞarj Hızı44WArka KameraOIS destekli Sony IMX882 ana kamera 2 Megapiksel derinlik sensörü Titreme sensörüÖn Kamera16 MegapikselParmak İzi OkuyucusuVarMicroSD Kart YuvasıVarSu ve Toz DirenciVar (IP54)Bağlantı SeçenekleriÇift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, USB Type-Cİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Funtouch OS 14 vivo T3 fiyatı; vivo T3 8 GB RAM + 128 GB: 240 dolar vivo T3 8 GB RAM + 256 GB: 265 dolar 27 Mart itibariyle satışa sunulacak vivo T3 modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika AMD, Oyun Geliştiriciler Konferansı 2024'te (GDC 2024) FSR 3.1 güncellemesini duyurarak, yapay zeka tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma teknolojisinde büyük bir adım attı. FSR 3.1, FSR 3'ün daha önce sağladığı büyük FPS iyileştirmelerine ek olarak, gelişmiş kare oluşturma teknolojisi ve yeni 'Native AA' kalite modu ile oyunlarda önemli görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunuyor. FSR 3.1, görüntü kalitesini artırmak için çeşitli iyileştirmeler içeriyor: Daha iyi zamanlalı kararlılık ve nesnelerin etrafındaki 'fizzi' azaltma, hareket halindeki nesnelerde detay koruma ve hayalet görüntü azaltma, yeni AMD FidelityFX API ile geliştiricilere hata ayıklama kolaylığı ve gelecekteki FSR sürümleriyle uyumluluk. FSR 3.1, geliştiricilere 2024'ün ikinci çeyreğinde GPUOpen üzerinden sunulacak ve yıl sonunda oyunlarda yer alacak. Bu güncelleme, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. AMD'nin teknolojisi, oyunlardaki görüntü kalitesini ve performansını nasıl etkileyecek ve bu yenilikler oyun dünyasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu gelişmeler, oyuncular ve teknoloji meraklıları için izlemeye değer. AMD'nin FSR 3.1 teknolojisinin güncellemesi, oyun endüstrisinde önemli bir dönüm oldu. Bu gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisi, geliştiricilere daha yüksek görüntü kalitesi ve oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunma imkanı veriyor. FSR 3.1, geniş bir yelpazede grafik kartlarında desteklenerek, hem AMD hem de diğer markaların ürünleri için oyun performansını artırıyor. Bu teknolojinin oyun dünyasındaki etkisi, oyunların daha gerçekçi ve daldırıcı hale gelmesini sağlayarak, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve geniş bir oyuncu kitlesi için yeni bir standart belirleyecek. Bu güncelleme, oyunların geleceğine yönelik beklentileri yükseltiyor ve AMD'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor. Ubisoft, bahar indirimleri kapsamında birçok oyununu yüksek oranda indirime soktu. Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft'un indirimdeki oyunları arasında Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones da bulunuyor. İndirimdeki diğer oyunları görmek için Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz. WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor. Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor. Oyunun hikayesi, genç Steve Rogers, Azzuri, Gabriel Jones ve Nanali adlı karakterleri kontrol etme fırsatı sunuyor. Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi, akıllı telefon pazarında dikkat çeken yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 6.55 inç AMOLED ekran, 50 MP üçlü arka kamera, 4700 mAh batarya ve 67W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 417 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de satışının olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
ÖzellikDetayEkran6.67 inç – AMOLED
2400 x 1080 piksel çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
394 PPI
1800 nit tepe parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GB – LPDDR4xDepolama128 GB/ 256 GB – UFS 2.2Batarya5,000 mAhŞarj Hızı44WArka KameraOIS destekli Sony IMX882 ana kamera
2 Megapiksel derinlik sensörü
Titreme sensörüÖn Kamera16 MegapikselParmak İzi OkuyucusuVarMicroSD Kart YuvasıVarSu ve Toz DirenciVar (IP54)Bağlantı SeçenekleriÇift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, USB Type-Cİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Funtouch OS 14
vivo T3 fiyatı;
vivo T3 8 GB RAM + 128 GB: 240 dolar
vivo T3 8 GB RAM + 256 GB: 265 dolar
27 Mart itibariyle satışa sunulacak vivo T3 modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
AMD, Oyun Geliştiriciler Konferansı 2024'te (GDC 2024) FSR 3.1 güncellemesini duyurarak, yapay zeka tabanlı yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturma teknolojisinde büyük bir adım attı. FSR 3.1, FSR 3'ün daha önce sağladığı büyük FPS iyileştirmelerine ek olarak, gelişmiş kare oluşturma teknolojisi ve yeni 'Native AA' kalite modu ile oyunlarda önemli görüntü kalitesi iyileştirmeleri sunuyor. FSR 3.1, görüntü kalitesini artırmak için çeşitli iyileştirmeler içeriyor: Daha iyi zamanlalı kararlılık ve nesnelerin etrafındaki 'fizzi' azaltma, hareket halindeki nesnelerde detay koruma ve hayalet görüntü azaltma, yeni AMD FidelityFX API ile geliştiricilere hata ayıklama kolaylığı ve gelecekteki FSR sürümleriyle uyumluluk. FSR 3.1, geliştiricilere 2024'ün ikinci çeyreğinde GPUOpen üzerinden sunulacak ve yıl sonunda oyunlarda yer alacak. Bu güncelleme, oyun geliştiricileri ve oyuncular için yeni ve heyecan verici fırsatlar sunuyor. AMD'nin teknolojisi, oyunlardaki görüntü kalitesini ve performansını nasıl etkileyecek ve bu yenilikler oyun dünyasını önemli ölçüde etkileyecek. Bu gelişmeler, oyuncular ve teknoloji meraklıları için izlemeye değer. AMD'nin FSR 3.1 teknolojisinin güncellemesi, oyun endüstrisinde önemli bir dönüm oldu. Bu gelişmiş yapay zeka tabanlı görüntü iyileştirme teknolojisi, geliştiricilere daha yüksek görüntü kalitesi ve oyunculara daha akıcı bir oyun deneyimi sunma imkanı veriyor. FSR 3.1, geniş bir yelpazede grafik kartlarında desteklenerek, hem AMD hem de diğer markaların ürünleri için oyun performansını artırıyor. Bu teknolojinin oyun dünyasındaki etkisi, oyunların daha gerçekçi ve daldırıcı hale gelmesini sağlayarak, oyun deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek ve geniş bir oyuncu kitlesi için yeni bir standart belirleyecek. Bu güncelleme, oyunların geleceğine yönelik beklentileri yükseltiyor ve AMD'nin teknoloji alanındaki liderliğini pekiştiriyor. Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisi olan Telepati adlı çalışmanın ilk görüntülerini paylaştı. Videoda Telepati çipi takılan kişi, düşünce gücüyle bilgisayarı kontrol ederek satranç oynuyor. Proje, yasal izinler ve tartışmalarla karşılaşsa da Neuralink, insan beynini bilgisayarlarla bağlayarak nörolojik hastalıkları tedavi etmeyi hedefliyor.
Ubisoft, bahar indirimleri kapsamında birçok oyununu yüksek oranda indirime soktu. Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft'un indirimdeki oyunları arasında Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones da bulunuyor. İndirimdeki diğer oyunları görmek için Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz.
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir Android güncellemesi sunuyor ve bu güncellemeyle sürüm numarası 2.24.7.6'ya yükseliyor. Bu güncelleme, beta testçileri için yeni bir özellik getiriyor. Artık durum güncellemeleri aracılığıyla 1 dakikaya kadar uzun videolar paylaşılabiliyor.
Skydance New Media ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen Marvel 1943: Rise of Hydra'ya dair yeni bir hikaye fragmanı paylaşıldı. Fragman, oyuncuları II. Dünya Savaşı döneminde geçen bir hikayeye götürüyor ve farklı noktalarda oynanabilen dört kahramanın maceralarını öne çıkarıyor. Oyunun hikayesi, genç Steve Rogers, Azzuri, Gabriel Jones ve Nanali adlı karakterleri kontrol etme fırsatı sunuyor. Oyunun 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Xiaomi, akıllı telefon pazarında dikkat çeken yeni Civi 4 Pro modelini tanıttı. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 6.55 inç AMOLED ekran, 50 MP üçlü arka kamera, 4700 mAh batarya ve 67W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefonun başlangıç fiyatı 417 dolar olarak belirlendi. Türkiye'de satışının olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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