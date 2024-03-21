vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
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vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletiyor. vivo T3 modeli, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama, üçlü kamera kurulumu, 5,000 mAh batarya ve 5G desteği gibi özellikler sunuyor. Fiyatı ise 240-265 dolar arasında değişiyor.

21.03.2024 20:32
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vivo, uygun fiyatlı Android kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket, uzun bir süredir merakla beklenen vivo T3 modelini tanıttı. Peki 5G destekli bu bütçe dostu telefon, kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo T3 özellikleri ve fiyatı…

vivo T3 özellikleri ve fiyatı

vivo T3 modeli, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1080 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Ayrıca 1800 nit tepe parlaklık sağlayabiliyor. Ekranın bir inçine 394 piksel düşüyor.

vivo T3: Uygun Fiyatlı 5G Destekli Telefonun Özellikleri ve Fiyatı

MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alan uygun fiyatlı Android telefon, 8 GB LPDDR4x RAM'e sahip. Depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut olduğunu belirtelim.

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Ön tarafında 16 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veren modelin arka tarafındaysa üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulum; OIS destekli Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü + titreme sensöründen oluşuyor.

Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışan akıllı telefon, 44W kablolu şarjdan beslenen 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Öte yandan 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 bağlantı desteği olduğunu da belirtelim.

vivo T3 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDetayEkran6.67 inç – AMOLED

2400 x 1080 piksel çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

394 PPI

1800 nit tepe parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GB – LPDDR4xDepolama128 GB/ 256 GB – UFS 2.2Batarya5,000 mAhŞarj Hızı44WArka KameraOIS destekli Sony IMX882 ana kamera

2 Megapiksel derinlik sensörü

Titreme sensörüÖn Kamera16 MegapikselParmak İzi OkuyucusuVarMicroSD Kart YuvasıVarSu ve Toz DirenciVar (IP54)Bağlantı SeçenekleriÇift SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GNSS, USB Type-Cİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı Funtouch OS 14

vivo T3 fiyatı;

vivo T3 8 GB RAM + 128 GB: 240 dolar

vivo T3 8 GB RAM + 256 GB: 265 dolar

27 Mart itibariyle satışa sunulacak vivo T3 modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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