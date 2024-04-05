Ramazan Bayramı\'nda Aile Fotoğrafları Çekmek İçin vivo V30 İle Kolaylık

Ramazan Bayramı yaklaşırken aile fotoğrafları çekmenin önemi ve zorlukları yeniden gündeme geldi. Geçmişte büyük aile fotoğraflarını çekmek için büyük fotoğraf makineleri, tripodlar kullanmak ve herkesin kadraja sığması için uzun uğraşlar vermek gerekiyordu. Ancak günümüzde, teknolojideki ilerlemeler bu süreci kolaylaştırıyor. Özellikle gelişmiş kamera özellikleri ile vivo V30 sayesinde çekeceğiniz fotoğraflarda kadraja tüm sevdiklerinizi kolayca sığdırabileceksiniz.
Gelişmiş kamera özellikleri ile vivo V30 Ramazan Bayramı'nda yanınızda
vivo V30, kullanıcıların yüksek kalitede fotoğraflar çekmelerini sağlamak üzere tasarlanan gelişmiş kamera özellikleri ile geliyor. Bu akıllı telefonda çeşitli çekim senaryolarında esneklik ve yaratıcılığı maksimize etmek için üçlü ana kamera düzeni bulunuyor.
Birincil 50 MP geniş açı kameraSI f/1.9 diyafram açıklığına, büyük bir sensöre ve yüksek çözünürlüklü bir görüntü sensörüne sahip. Bu da düşük ışık koşullarında bile net fotoğraflar çekmesini sağlıyor. Optik görüntü sabitleme ve faz algılamalı otomatik odaklama özellikleri her zaman net sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.
Star Işığı kullanan vivo V30 Türkiye'de satışa çıkıyor!
50 MP ultra geniş açı kamerası geniş manzaraları ve büyük grup fotoğraflarını yakalamak için birebir. Zira 119 derecelik geniş bir görüş alanı sunuyor. Üçüncü lens de makro çekimler ve derinlik algısı için yardımcı oluyor.
V30'un kamera yetenekleri sadece fotoğraflarla sınırlı değil. Aynı zamanda 4K çözünürlükte video kaydı da yapabiliyor. Burada kullanılan elektronik görüntü sabitleme hareket halindeyken dahi stabil görüntüler elde etmenize olanak sağlıyor.
Özçekim kamerası da 50 MP geniş açı lensi ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor. Ayrıca arka kameranın hemen altında alışa geldiğimiz flaş sistemlerinden farklı olarak Star Işığı kullanıldığını da belirtelim.
1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı 452 PPI 2160 Hz PWM karartma 2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 50 MegapikselRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj Son Dakika › Teknoloji › Ramazan Bayramı'nda Aile Fotoğrafları Çekmek İçin vivo V30 İle Kolaylık - Son Dakika Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı. Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Şirketin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 40,1 milyar dolar gelir elde ettiği ve yıllık bazda yüzde 25 artış yaşandığı bildirildi. Meta'nın dördüncü çeyrekteki maliyet ve giderlerinin ise 23,73 milyar dolar olduğu ve yıllık bazda yüzde 8 oranında azalma olduğu belirtildi. Metaverse birimi ise 46,5 milyar dolar zarar bildirdi. Saber Interactive CEO'su Matthew Karch, verdiği son röportajda Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake hakkında önemli detaylar paylaştı. Karch, KOTOR Remake'in hala geliştirilmekte olduğunu ve iyi durumda olduğunu doğruladı. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz ayrıntı verilmedi. Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Google'ın Android 15 ile birlikte kullanıcılara Bluetooth'u kapatmanıza izin vermeyeceği ortaya çıktı. Ancak Bluetooth duraklatma seçeneği sunulacak. Bu durum pil süreleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir, ancak pil performansınızı düşürmeden Cihazımı Bul hizmetini kullanmaya devam edebileceksiniz. Güneş enerjisi alanında ince film güneş paneli alternatifleri, geleneksel panellere göre daha ince yapılarıyla öne çıkıyor. Esnek ve hafif olmaları sayesinde küçük ölçekli uygulamalar ve mobil kullanımlar için ideal bir alternatif sunuyor. Bu teknolojik gelişme, güneş enerjisi sektöründe önemli bir potansiyele işaret ediyor. İnce film paneller, farklı türleriyle belirli ihtiyaç ve koşullara göre değişken avantajlar sağlıyor. Amorf Silikon (a-Si), Organik Fotovoltaik (OPV), Kadmiyum Tellürit (CdTe) ve Bakır İndiyum Galyum Selenid (CIGS) paneller, farklı verimlilik oranları ve kullanım ömürleriyle dikkat çekiyor. Bu panellerin daha da geliştirilmesiyle, güneş enerjisi teknolojisinin geleceği için yeni bir yol açılabilir. Xiaomi, mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesinin nisan ayında yayınlanacağını duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi ile ilgili bilgilendirme programı düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin Ar-Ge ve proje destek süreçlerinin daha etkili sürdürülebilmesi için BAP Yönergesi'nde değişikliklere gidildiğini belirtti. Tarım ve gıda alanında Öncelikli Alanlar Proje (ÖNAP) çağrısına çıkıldığını aktaran Aydın, yapılan düzenlemelerin üniversitenin hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Programda ayrıca BAP Koordinatörlüğü ve proje destek süreçleri hakkında bilgi verildi ve yeni başlıkların eklendiği belirtildi. İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi Festivali'nde gümüş madalya kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Atalayman, çevre bilimi dalında hazırladığı proje ile 2. olarak gümüş madalya aldı. Projesinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin buzul depremleri üzerindeki etkisi araştırılıyor.
ÖzelliklerEkran Boyutu: 6,78 inç – AMOLED
1,5K çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
300 Hz dokunmatik örnekleme hızı
452 PPI
2160 Hz PWM karartma
2800 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3Arka Kameralar: – 50 Megapiksel ana kamera
– 50 Megapiksel ultra geniş açılı kameraÖn Kamera: 50 MegapikselRAM: 8 GB/ 12 GB – LPDDR4xDepolama: 256 GB/ 512 GB – UFS 2.2İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı Funtouch OS 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GNSS, NFC, USB 2.0Batarya Kapasitesi: 5.000 mAhŞarj Hızı: 80W kablolu şarj
Son Dakika › Teknoloji › Ramazan Bayramı'nda Aile Fotoğrafları Çekmek İçin vivo V30 İle Kolaylık - Son Dakika
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte Erzurum Teknik Üniversitesi'nin inovasyon merkezlerinden olan Kristal Girişimcilik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, girişimcilere sunulan destekler ve ticarileşen projeler hakkında bilgi aldı.
Meta, 2023'ün dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı. Şirketin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 40,1 milyar dolar gelir elde ettiği ve yıllık bazda yüzde 25 artış yaşandığı bildirildi. Meta'nın dördüncü çeyrekteki maliyet ve giderlerinin ise 23,73 milyar dolar olduğu ve yıllık bazda yüzde 8 oranında azalma olduğu belirtildi. Metaverse birimi ise 46,5 milyar dolar zarar bildirdi.
Saber Interactive CEO'su Matthew Karch, verdiği son röportajda Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) Remake hakkında önemli detaylar paylaştı. Karch, KOTOR Remake'in hala geliştirilmekte olduğunu ve iyi durumda olduğunu doğruladı. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz ayrıntı verilmedi.
Bu yılın sonlarına doğru kullanıma sunulması beklenen Android 15 için geri sayım resmen başladı. Google'ın Android 15 ile birlikte kullanıcılara Bluetooth'u kapatmanıza izin vermeyeceği ortaya çıktı. Ancak Bluetooth duraklatma seçeneği sunulacak. Bu durum pil süreleri üzerinde olumsuz etki yaratabilir, ancak pil performansınızı düşürmeden Cihazımı Bul hizmetini kullanmaya devam edebileceksiniz.
Güneş enerjisi alanında ince film güneş paneli alternatifleri, geleneksel panellere göre daha ince yapılarıyla öne çıkıyor. Esnek ve hafif olmaları sayesinde küçük ölçekli uygulamalar ve mobil kullanımlar için ideal bir alternatif sunuyor. Bu teknolojik gelişme, güneş enerjisi sektöründe önemli bir potansiyele işaret ediyor. İnce film paneller, farklı türleriyle belirli ihtiyaç ve koşullara göre değişken avantajlar sağlıyor. Amorf Silikon (a-Si), Organik Fotovoltaik (OPV), Kadmiyum Tellürit (CdTe) ve Bakır İndiyum Galyum Selenid (CIGS) paneller, farklı verimlilik oranları ve kullanım ömürleriyle dikkat çekiyor. Bu panellerin daha da geliştirilmesiyle, güneş enerjisi teknolojisinin geleceği için yeni bir yol açılabilir.
Xiaomi, mi 10 ve mi 11 serisi için HyperOS güncellemesinin nisan ayında yayınlanacağını duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunacak.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönergesi ile ilgili bilgilendirme programı düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, programda yaptığı konuşmada, üniversitenin Ar-Ge ve proje destek süreçlerinin daha etkili sürdürülebilmesi için BAP Yönergesi'nde değişikliklere gidildiğini belirtti. Tarım ve gıda alanında Öncelikli Alanlar Proje (ÖNAP) çağrısına çıkıldığını aktaran Aydın, yapılan düzenlemelerin üniversitenin hedeflerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Programda ayrıca BAP Koordinatörlüğü ve proje destek süreçleri hakkında bilgi verildi ve yeni başlıkların eklendiği belirtildi.
İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi Festivali'nde gümüş madalya kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Atalayman, çevre bilimi dalında hazırladığı proje ile 2. olarak gümüş madalya aldı. Projesinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin buzul depremleri üzerindeki etkisi araştırılıyor.
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