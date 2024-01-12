Volkswagen 2023\'te Satışlarda Güçlü Bir Toparlanma Yaşadı

Pandemi döneminden bu yana satışlarda düşüş yaşayan Volkswagen, 2023 yılında beklenen rakamlara ulaştı. Üretimleri engelleyen küresel tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle birlikte 2023 satışlarında güçlü bir toparlanma olduğunu ortaya koydu.

Volkswagen satışları 2023'te yüzde 12 büyüdü

Volkswagen, yaptığı son açıklamada 2023'te 9.24 milyon araç teslim ettiğini söyledi. Bu, 2022 yılına kıyasla yüzde 12'lik bir büyümeye işaret ediyor. Salgın öncesi seviyelerin hala altında olsa da, satışlardaki toparlanma, şirketin yarı iletken çip ve Çinli rakiplerin baskısına cevap verebildiğini gösteriyor.

Volkswagen'in ana markasında satışlar 4,87 milyon otomobile yükselerek bir önceki yıla göre arttı, ancak 2019 satışlarının altında kaldı. Bununla birlikte Volkswagen, tedarik durumunun iyileştiğini ve önümüzdeki yıllarda satışların daha da artacağını söyledi.

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VW Group'a bağlı elektrikli araç satışları ise yüzde 35'lik artışla 770 bin adede ulaştı. Yine de Volkswagen, elektrikli araç talebinin Avrupa ve Çin gibi kilit pazarlarda beklendiği kadar hızlı artmadığını dile getirdi.

Volkswagen'in Çin'de özellikle yerel elektrikli araç üreticileriyle rekabette olduğu belirtiliyor. Çin'deki elektrikli araç satışları 191 bin adede yükselirken, toplam satışlar ise yüzde 1,6 artarak 3,2 milyon rakamına ulaştı.

Alman otomotiv devinden bir yönetici, Çin'de sadece pazar payının değil karlılığın da önemli bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. 2023'ün satış rakamları, Volkswagen'in pandemi başladığından bu yana sektörde büyük etki yaratan tedarik sorunlarından kurtulduğuna işaret ediyor.

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