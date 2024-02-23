Teknoloji

Volkswagen ve Volkswagen grubunun bir parçası olan Audi binlerce aracı ciddi bir arıza nedeniyle geri çağırıyor. Alman şirketlerin açıklaması binlerce Golf, Jetta ve A3 modelinin yangın riski ile karşı karşıya kaldığı yönünde. Peki sorun ne?

Volkswagen ve Audi yakıt sızıntısı nedeniyle 261 bin aracı geri çağırıyor!

Şimdiye kadar birçok markadan duyduğumuz geri çağırma talebi bu sefer Volkswagen ve Audi'den geldi. Üretimde oluşan bir sorun nedeniyle bazı modellerde yakıt sızıntısı olabileceğini bildiren Alman otomobil üreticileri, toplam 261.257 aracı tamir için geri çağırdı.

Volkswagen ve Volkswagen Grup bünyesindeki Audi yakıt sızıntısı nedeniyle 261 bin aracı servise davet ett. İmalat sorunu nedeniyle yakıt deposundaki emme jet pompasının içindeki contaların sorunlu olduğunu bildiren Alman üreticiler, kaçan yakıtın emisyon sistemine akabileceğini ve orada birikeceğini bildirdi. Biriken yakıtın yangın riski taşıdığını da dile getiren Volkswagen Grup, ilgili araçların serviste ücretsiz olarak onarım göreceğini söyledi. Sürüm 2.0 olarak geliştirilen yeni pompa ile araçların yıllarca sorunsuz kullanılacağı açıklaması da yapıldı.

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Hangi araçlar geri çağırılıyor?

Volkswagen Grup bu sorun nedeniyle 2015-2020 Audi A3 Sedan, 2015-2019 Audi A3 Cabrio, 2019-2020 Volkswagen Jetta GLI, 2015-2020 Volkswagen Golf, 2015-2020 Volkswagen Golf GTI, 2015-2019 Sportwagen modellerini servise davet etti. Toplam 261.257 aracı geri çağıran Volkswagen Grup daha önce de bu sorun nedeniyle araçları geri çağırmıştı. Bakalım şirket bu sefer sorunu kökten çözebilecek mi?