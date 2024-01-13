WhatsApp, Android ve iOS kullanıcıları için yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni bir gelişmeye göre beta programına katılan Android ve iOS kullanıcıları için ek metin biçimlendirme seçeneklerini test etmeye başladı. Metin biçimlendirme seçenekleri ilk olarak 2016'da kullanıma sunulmuştu.

WhatsApp, daha düzenli metinler oluşturmanıza izin verecek

Hem Android hem de iOS'taki beta kullanıcıları için yeni biçimlendirme seçenekleri, mesajlarına vurgu ve yapı eklemek için belirli karakterlerin kullanımını içeriyor. Kullanıcılar metnin bir bölümünden önce '>' sembolünü yerleştirerek mesajlarının belirli bir bölümünü etkili bir şekilde vurgulayabilir ve dikkat çekebilirler.

Buna ek olarak, kullanıcılar artık '-' veya '*' karakterlerini kullanarak zahmetsizce madde işaretli listeler oluşturabiliyor ve böylece daha net ve düzenli iletişim kurabiliyorlar. Ayrıca, numaralandırılmış listelerin tanıtımı basitleştirilmiş, çünkü artık kullanıcıların otomatik olarak numaralandırılmış bir liste oluşturmak için mesajlarının önüne bir sayı eklemeleri yeterli.

Şu an itibariyle, bu yeni metin biçimlendirme özelliklerine WhatsApp beta sürümü 2.24.2.9 olan Android kullanıcıları ve sürüm 23.21.1.75 olan iOS kullanıcıları erişebiliyor. Ancak, bu geliştirmelerin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılar için kararlı sürümde kullanıma sunulması bekleniyor.

WhatsApp'tan iOS kullanıcılarını sevindirecek özellik!

Duyuruya eşlik eden ekran görüntüsü, bu biçimlendirme seçeneklerinin pratik uygulamasını gösteriyor. WhatsApp'ın özelliklerini iyileştirme ve genişletme konusundaki kararlılığı, platformun dünya çapındaki milyonlarca kullanıcı için daha çok yönlü ve keyifli bir mesajlaşma deneyimi sunarak kullanıcı beklentilerinin ön saflarında yer alma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Beta testleri olumlu bir şekilde ilerlerken, yakın gelecekte bu yeni metin biçimlendirme seçeneklerinin yaygın olarak kullanılmasını bekliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.