 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Windows 10 Güvenli Modu Nasıl Açılır? - Son Dakika
Üye Girişi

Windows 10 Güvenli Modu Nasıl Açılır?

Windows 10, güvenli mod adında bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Güvenli mod, sadece işletim sisteminin çalışması için gerekli programları çalıştırır. Bilgisayarınız açılmıyorsa veya istenmeyen programlar sorun yaratıyorsa güvenli moda geçebilirsiniz. Bilgisayar açılıyorsa Başlat > Aç/Kapa > Yeniden Başlat > Sorun giderme > Gelişmiş seçenekler > Başlangıç ayarları > Güvenli mod adımlarını takip edebilirsiniz. Bilgisayar açılmıyorsa ise belirli adımları izleyerek güvenli moda geçebilirsiniz.

Windows 10 Güvenli Modu Nasıl Açılır?
26.12.2023 - 16:28,  Güncelleme: 17:23
Abone Ol

Windows 10 güvenli mod adında bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Peki güvenli mod nedir? Güvenli mod nasıl başlatılır? Gelin ilk olarak güvenli mod nedir onu anlatalım. Ardından Windows 10 güvenli moda nasıl girilir gösterelim.

Windows 10 güvenli mod nedir?

Windows 10 bünyesinde güvenli mod adında bir özellik barındırıyor. Bu modu açtığınız zaman işletim sisteminiz sadece çalışmasına yetecek programları çalıştırıyor. Bu ne demek? Örneğin bilgisayarınız bir nedenden dolayı açılmıyor.

Windows 10 Güvenli Modu Nasıl Açılır?

Yüklediğiniz herhangi bir program bilgisayarınızın açılmasına engel oluyor. Bu durumda güvenli mod yardımınıza koşuyor. Güvenli mod sayesinde Windows 10 işletim sisteminiz sadece çalışmasına yetecek programları ve dosyaları kullanıyor. Bu sayede istemediğiniz programlar faaliyete geçmeden bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Peki Windows 10 güvenli moda nasıl girilir? Gelin anlatalım.

Windows 12 için tarih verildi!

Eğer bilgisayarınız açılıyorsa:

Bilgisayarınız açılıyor ancak işlem yapamıyorsanız ya da başka bir sorun varsa Başlat kısmından güvenli moda girebilirsiniz. Bunun için ilk önce Başlat tuşuna basın. Ardından Aç/Kapa sekmesini açın. Burada Yeniden Başlat tuşunun üzerine gelin. Klavyeden Shift'e basılı tutun ve Yeniden Başlat'a tıklayın.

Ardından açılan "Bir seçenek belirtin " ekranında Sorun giderme > Gelişmiş seçenekler > Başlangıç ayarları seçeneklerini takip edin. Son açılan sekmede Yeniden Başlat butonuna basın. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında seçenekler listesi göreceksiniz. Bu sekmede klavyeden "4" tuşuna basarak Güvenli modu açabilirsiniz.

Bilgisayarınız açılmıyorsa:

Eğer bilgisayarınız bir nedenden dolayı açılmıyorsa güvenli moda girmek için aşağıdaki adımları takip edin:

1- Güç düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutarak bilgisayarınızı kapatın.

2- Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.

3- Windows'un başlatıldığına ilişkin ilk işareti gördüğünüzde cihazınızı kapatmak için güç düğmesine tekrar 10 saniye boyunca basılı tutun.

4- Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.

5- Windows yeniden başlatıldığında cihazınızı kapatmak için güç düğmesine tekrar 10 saniye boyunca basılı tutun.

6- Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.

7- Cihazınızın tamamen yeniden başlatılmasını bekleyin.

Yeniden başlatıldığında karşınıza "Bir seçenek belirtin " ekranı gelecek. Burada Sorun giderme > Gelişmiş seçenekler > Başlangıç ayarları seçeneklerini takip edin. Son açılan sekmede Yeniden Başlat butonuna basın. Bilgisayarınız yeniden başlatıldığında seçenekler listesi göreceksiniz. Bu sekmede klavyeden 4 tuşuna basarak Güvenli modu açabilirsiniz.

Windows 10 güvenli mod açma işlemi aslında bu kadar basit. Eğer bilgisayarınızda bir sorun varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Windows 10 Güvenli Modu Nasıl Açılır? - Son Dakika


17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi

Son Dakika
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi ortalığı karıştırdı, bakanlıktan açıklama geldi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: Windows 10 Güvenli Modu Nasıl Açılır? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement