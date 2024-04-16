X Artık Ücretli Oluyor!

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Popüler sosyal medya platformu Twitter veya yeni adıyla X'te ücretsiz bir şekilde paylaşım yapabiliyor, yorum gönderebiliyor ve başkalarını takip edebiliyorsunuz. Ancak son gelişmelere göre bu durum sona eriyor. Öyle ki X, ücretli oluyor. İşte ayrıntılar…

X, yeni kullanıcılar için ücretli oluyor!

X'in yardım sayfalarında yapılan bir güncelleme ile birlikte platformun yeni üyelerden temel etkileşimler için ücret talep edeceği ortaya çıktı. Bu ücretlendirme modeline göre kullanıcıların paylaşım yapabilmek, gönderilere yanıt verebilmek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemeleri gerekecek. Aslında bu sistem Yeni Zelanda ve Filipinler'de zaten test ediliyordu. Şimdi ise daha geniş kapsama alınıyor gibi görünüyor.

X'in yardım sayfalarında yapılan güncelleme, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bunun akabinde şirketin İcra Kurulu Başkanı ve CTO'su olan Elon Musk, resmi hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile bot hesapları engelleme amacıyla bu uygulamanın devreye alınacağını doğruladı. Musk, yapay zeka araçlarının bot testini geçebildiğini dile getirdi.

X'in (Twitter) yeni özelliği daha fazla kullanıcı için sunuldu!

X'in bot hesapları engelleme amacıyla yeni üyelerden ücret talep etme planı bazı kullanıcılar tarafından mantıklı bulunsa da büyük çoğunluk aynı düşüncede değil. Aslında bu sistem şu anda bazı sosyal medya platformlarında uygulanıyor. Ancak Elon Musk'ın X'e daha fazla kullanıcı çekmeye çalıştığını da göz önünde bulundurduğumuzda şirketin bu kararı bir süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce X, 1 dolar ödeyerek kullanmaya değer bir platform mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.