Popüler sosyal medya platformu Twitter veya yeni adıyla X'te ücretsiz bir şekilde paylaşım yapabiliyor, yorum gönderebiliyor ve başkalarını takip edebiliyorsunuz. Ancak son gelişmelere göre bu durum sona eriyor. Öyle ki X, ücretli oluyor. İşte ayrıntılar…
X, yeni kullanıcılar için ücretli oluyor!
X'in yardım sayfalarında yapılan bir güncelleme ile birlikte platformun yeni üyelerden temel etkileşimler için ücret talep edeceği ortaya çıktı. Bu ücretlendirme modeline göre kullanıcıların paylaşım yapabilmek, gönderilere yanıt verebilmek, beğeni ve kaydetme işlemleri için 1 dolar ödemeleri gerekecek. Aslında bu sistem Yeni Zelanda ve Filipinler'de zaten test ediliyordu. Şimdi ise daha geniş kapsama alınıyor gibi görünüyor.
X'in yardım sayfalarında yapılan güncelleme, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bunun akabinde şirketin İcra Kurulu Başkanı ve CTO'su olan Elon Musk, resmi hesabı üzerinden paylaştığı gönderi ile bot hesapları engelleme amacıyla bu uygulamanın devreye alınacağını doğruladı. Musk, yapay zeka araçlarının bot testini geçebildiğini dile getirdi.
X'in (Twitter) yeni özelliği daha fazla kullanıcı için sunuldu!
X'in bot hesapları engelleme amacıyla yeni üyelerden ücret talep etme planı bazı kullanıcılar tarafından mantıklı bulunsa da büyük çoğunluk aynı düşüncede değil. Aslında bu sistem şu anda bazı sosyal medya platformlarında uygulanıyor. Ancak Elon Musk'ın X'e daha fazla kullanıcı çekmeye çalıştığını da göz önünde bulundurduğumuzda şirketin bu kararı bir süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce X, 1 dolar ödeyerek kullanmaya değer bir platform mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › X Artık Ücretli Oluyor! - Son Dakika
Apple'ın iPhone 16 modelinde dikey kamera kurulumuna geri dönüş yapacağı ve SIM kart tepsisi yerine Eylem düğmesi kullanabileceği belirtildi. Yeni sızıntılar, iPhone 16 serisinin tasarımında yapılan değişiklikleri ortaya koydu. Ayrıca çerçevelerin incelmesi, telefonun darbelere karşı daha hassas olabileceğini gösteriyor.
Son yıllarda DVD'ler, yerini dijital akış platformlarına bırakmış durumda. Türkiye'de hızla yaygınlaşan dijital akış platformları arasında en popüler olanı yüzde 38 pazar payıyla BluTV oldu. İkinci sırada yüzde 27 pazar payıyla Netflix yer alırken, Amazon Prime Video yüzde 19 pazar payıyla üçüncü sırada yer aldı. Disney+ ve MUBI ise daha küçük pazar paylarıyla listeye dahil oldu.
Türkiye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre 12 Nisan tarihinde günlük elektrik üretiminin yüzde 78,5'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin cari açığı azaltma, enerji arz güvenliği sağlama ve karbon nötr hedeflerine ulaşma konularında kritik bir rol oynadığı vurgulandı. Ayrıca, 2024 yılında lisanssız yenilenebilir yatırımlar için 7 bin 500 megavatlık ek kapasite ilan edildi ve 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar santrallerinin devreye alınarak yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payının yüzde 55'e yükseltilmesi hedeflendi.
Londra Oyun Festivali kapsamında Türk ve İngiliz girişimciler, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen bir resepsiyonda bir araya geldi. Büyükelçi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, festival başkanı Michael French, Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç ve önemli oyun firmalarının temsilcileri katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk oyun sektörünün önemli başarılara imza attığını belirterek, Türkiye'nin küresel oyun sektörüne destekler sağladığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliklerinin artırılması hedefiyle çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Xiaomi, Ekim 2023'te HyperOS'u duyurarak MIUI defterini kapattı. Şirket, önemli değişiklikleri beraberinde getiren bu arayüz yazılımını dağıtma çalışmalarını başlattı. Xiaomi mi 11 serisi de Android 14 tabanlı HyperOS güncellemesi aldı. Güncelleme ile birlikte yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özelleştirme seçenekleri sunuluyor. Ayrıca, eski modeller için de HyperOS güncellemesi yayınlanacak.
Getir, son yıllarda büyük bir büyüme göstererek Türkiye sınırlarını aşmış ve Avrupa ülkelerinde de hizmet vermeye başlamıştır. Ancak son gelişmelere göre şirketin küçülmeye hazırlandığı iddia edilmektedir. Getir'in Aralık 2023'te satın aldığı FreshDirect ve Türkiye'de hizmet veren BiTaksi'yi satmayı planladığı söylenmektedir. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiştir, bu nedenle küçülme şimdilik bir söylentiden ibarettir. Getir, şu anda Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD'de faaliyet göstermektedir.
TOFAŞ firmasının Türkiye'de Jeep üretimine başlayabileceği ortaya çıktı. Yeni Jeep CEO'su Antonio Filosa'nın maliyetleri düşürmek adına üretimi başka ülkelere kaydırmayı planladığı ve Türkiye'nin seçenekler arasında olduğu biliniyor. Markanın 2030 hedefi ise global satışlarını 2 katına çıkarmak. TOFAŞ ile uzun süreli bir iş birliği ihtimali konuşuluyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selektör ile radar uyarısı yapan sürücülere verilen cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bayram yoğunluğu nedeniyle yapılan denetimlerde aşırı hızın önemli bir sorun olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, vatandaşlara selektör yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Mercedes'in elektrikli G-Serisi, Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak. Araç, su geçirmez bataryasıyla dikkat çekiyor ve yüksek performans sunuyor. Mercedes'in elektrikli araç yatırımlarını artırmasıyla birlikte, yeni modellerin satış başarısı merak ediliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?