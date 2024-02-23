X Platformu, Hindistan Hükümetinin Hesap Kapatma Taleplerini Onayladı

Geçtiğimiz yıl Elon Musk tarafından satın alınan X platformu, hesap kapatma vakalarıyla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Hindistan hükümeti yasa dışı organizasyonlarla ilişkili olduğunu öne sürdüğü bazı hesapların kapatılmasını istemişti.
İlk etapta buna sıcak bakmayan X yönetimi ise, bu talebi yerine getirmemenin şirketin ülkedeki faaliyetlerine zarar vererek büyük bir maddi kayba yol açacağını tespit etti. Bu nedenle tüm hesap kapatma taleplerini onaylamak zorunda kalan şirket, özgür düşünce prensibini bir kez daha terk etmiş gibi görünüyor. İşte en önemli detaylar…
X, yine hesap kapatma yoluna gitti
Son dönemdeki kararlarıyla eleştiri oklarını üzerine çeken X yönetimi, yine hesap kapatma yolunu seçmiş gibi görünüyor. Ancak X konu hakkında yaptığı resmi paylaşımda, Hindistan hükümetinin talebi doğrultusunda istemedikleri bir karar almak zorunda kaldıklarını söyledi.
Bu karara itiraz edeceklerini açıklayan platform, her zaman düşünce özgürlüğünün tarafında olacaklarını ve kullanıcıların düşündüklerini serbestçe ifade edebilmelerini için her şeyi yapacaklarını öne sürdü. Ayrıca hesabı kapanan kullanıcıların özel bir bilgilendirme mesajı aldıkları da belirtiliyor.
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Hindistan'ın bu kullanıcıları, ülke geneline yayılan çiftçi protestoları kapsamın yasaklamak istediği açıklandı. Ayrıca bu konuda yapılmış olan birçok paylaşımın da kalıcı olarak silinmesinin talep edildiği biliniyor.
Bu durum düşünce özgürlüğü için büyük bir tehdit oluştursa da, teknoloji şirketleri Hindistan gibi büyük ekonomik gelir potansiyel taşıyan ülkeleri kaybetmek istemedikleri için böyle talepleri yerine getirmek zorunda kalıyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce X'in stratejisi doğru mu? Hindistan hükümeti ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › X Platformu, Hindistan Hükümetinin Hesap Kapatma Taleplerini Onayladı - Son Dakika
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