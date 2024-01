Merakla beklenilen Xbox Game Pass 2024 oyunları belli oldu. F1 23'ü bu yıl bünyesine ekleyeceğini açıklayan Xbox Game Pass, birçok oyun için tarih verdi. İşte abonelik sistemi ile çalışan oyun platformu Xbox Game Pass 2024 oyunları.

Yeni oyunlar 16 Ocak'tan itibaren Xbox Game Pass bünyesinde olacak!

Microsoft, bugün Xbox Game Pass için yeni oyunlarını duyurdu. 16 Ocak'tan itibaren yeni oyunları Game Pass bünyesine ekleyecek olan şirket, F1 23'ün ekleneceği haberi ile abonelerini sevindirdi. Peki 2024'te başka hangi oyunlar Game Pass'te olacak? İşte tam liste.