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Xbox Game Pass 2024 Oyunları Belli Oldu - Son Dakika
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Xbox Game Pass 2024 Oyunları Belli Oldu

Xbox Game Pass, F1 23'ü bünyesine ekleyeceğini duyurdu ve 2024 yılında abonelik sistemi ile çalışan oyun platformuna birçok yeni oyun ekleyeceğini açıkladı. Yeni oyunlar 16 Ocak'tan itibaren Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak. Ayrıca, Microsoft tarafından duyurulan tam listeyle birlikte 2024'te Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar da belli oldu.

Xbox Game Pass 2024 Oyunları Belli Oldu
17.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 13:27
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Merakla beklenilen Xbox Game Pass 2024 oyunları belli oldu. F1 23'ü bu yıl bünyesine ekleyeceğini açıklayan Xbox Game Pass, birçok oyun için tarih verdi. İşte abonelik sistemi ile çalışan oyun platformu Xbox Game Pass 2024 oyunları.

Yeni oyunlar 16 Ocak'tan itibaren Xbox Game Pass bünyesinde olacak!

Microsoft, bugün Xbox Game Pass için yeni oyunlarını duyurdu. 16 Ocak'tan itibaren yeni oyunları Game Pass bünyesine ekleyecek olan şirket, F1 23'ün ekleneceği haberi ile abonelerini sevindirdi. Peki 2024'te başka hangi oyunlar Game Pass'te olacak? İşte tam liste.

Xbox Game Pass 2024 Oyunları Belli Oldu

16 OcakThose Who RemainKonsol, PC, Cloud18 OcakF1 23Konsol, PC18 OcakTurnip Boy Robs A BankKonsol, PC, Cloud19 OcakPalworldKonsol, PC, Cloud25 OcakGo Mecha BallKonsol, PC, Cloud25 OcakPhantom Abyss Version 1.0Konsol, PC, Cloud30 OcakBrotatoKonsol, PC, Cloud6 ŞubatAnuchardKonsol, PC, Cloud15 ŞubatPlateUp!Konsol, PC22 ŞubatOpen Roads–MartLightyear Frontier–24 NisanEiyuden Chronicle: Hundred Heroes–26 NisanManor LordsPC5 EylülStalker 2Konsol, PC, Cloud

Microsoft tarafından gelen bilgiler tam tarihleri ile birlikte 2024'te Xbox Game Pass'e eklenecek oyunları gösteriyor. Bir de tarihi belli olmayan ancak 2024'te Game Pass'e eklenecek oyunlar var. Gelin onlara da göz atalım.

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2024'te Xbox Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar!

33 ImmortalsAge of Mythology: RetoldAnother Crab's TreasureArk 2AvowedBotany ManorBounty StarBushidenCities: Skylines 2Citizen Sleeper 2Commandos OriginsDead Static DriveDungeons Of HinterbergEreban: Shadow LegacyFlintlock: The Siege of DawnFlockGalacticareGhost BikeHarmonium: The MusicalHarold HalibutHollow Knight: SilksongLarge Batch Of ActiBlizz Games!Little Kitty, Big CityMagical DelicacyManor LordsMicrosoft Flight Simulator 2024Nirvana NoirPigeon SimulatorReplacedRoutineSenua's Saga: Hellblade 2She Dreams ElsewhereSopaStill Wakes The DeepTO A TTowerborneVapor World: Over The MindWay To The Woods

Tüm bu oyunlar 2024 yılında Microsoft'un sunduğu Xbox Game Pass bünyesinde yer alacak. Tüm bu iyi haberlerin yanında bir de kötü haberimiz var. Gelen bilgiler şimdiye kadar Game Pass içerisinde yer alan Hitman World of Assassination'ın 31 Ocak'ta Game Pass listesinden çıkacağını dile getiriyor. Hala oynamadıysanız 31 Ocak tarihinde kadar oyunu indirip oynamayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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