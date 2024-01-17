Xbox Game Pass 2024 Oyunları Belli Oldu

16 OcakThose Who RemainKonsol, PC, Cloud18 OcakF1 23Konsol, PC18 OcakTurnip Boy Robs A BankKonsol, PC, Cloud19 OcakPalworldKonsol, PC, Cloud25 OcakGo Mecha BallKonsol, PC, Cloud25 OcakPhantom Abyss Version 1.0Konsol, PC, Cloud30 OcakBrotatoKonsol, PC, Cloud6 ŞubatAnuchardKonsol, PC, Cloud15 ŞubatPlateUp!Konsol, PC22 ŞubatOpen Roads–MartLightyear Frontier–24 NisanEiyuden Chronicle: Hundred Heroes–26 NisanManor LordsPC5 EylülStalker 2Konsol, PC, Cloud

Microsoft tarafından gelen bilgiler tam tarihleri ile birlikte 2024'te Xbox Game Pass'e eklenecek oyunları gösteriyor. Bir de tarihi belli olmayan ancak 2024'te Game Pass'e eklenecek oyunlar var. Gelin onlara da göz atalım.

Xbox oyunları PlayStation 5'e geliyor! İlk oyun sızdı

2024'te Xbox Game Pass'e eklenecek diğer oyunlar!