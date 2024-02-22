Xbox Game Pass\'e yeni Call of Duty oyunları ilk günden dahil edilecek

Xbox Game Pass aboneleri için heyecan verici haberler ortaya çıktı. Xbox patronu Phil Spencer yeni Call of Duty oyunlarının abonelik hizmetinde ne zaman yayınlanabileceğini açıkladı. Game File'a verdiği bir röportajda Spencer, Microsoft'un Activision Blizzard, ZeniMax (Bethesda ve iD Software dahil) ve Xbox Game Studios'un gelecekteki tüm oyunlarını çıkış gününden itibaren Game Pass'e dahil etme konusundaki iddialı planlarını duyurdu.
Xbox patronu Phil Spencer, yeni Call of Duty oyunlarının Game Pass'e ilk günden geleceğini duyurdu
"Amacımız ZeniMax, Activision Blizzard ve Xbox Game Studios oyun portföyünün tamamının ilk günden itibaren Game Pass'te yer alması" diyen Spencer, Game Pass kütüphanesinin sektördeki en büyük oyun yayıncılarından bazılarının merakla beklenen oyunlarını içerecek şekilde büyüyeceğinin sinyalini verdi.
Microsoft, Diablo 4'ün Game Pass'e dahil edileceğini duyurmuş olsa da, Spencer'ın açıklamaları Call of Duty'nin tüm geçmiş oyunlarını abonelik hizmetine entegre etmeye yönelik daha geniş vizyona sahip olduklarını gösteriyor.
Spencer, yeni Call of Duty oyunlarının Game Pass'e dahil edilmesini oyuncuları çekmek için stratejik bir hamle olarak görürken, Sony ve Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick gibi diğer sektör liderleri, AAA oyunların abonelik hizmetlerinde ilk günden yayınlanması konusunda aynı fikirde değil. Özellikle Zelnick, yayıncılar için potansiyel gelir kaybı ve modelin genel uygulanabilirliği konusundaki endişelerini dile getirdi.
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Farklı bakış açılarına rağmen Spencer, Game Pass'in geleceği konusunda iyimserliğini koruyor ve mevcut Activision Blizzard oyunlarının hem PC hem de konsol platformlarında aynı anda hizmete sunulması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.
Velhasıl, Körfez Savaşı döneminde geçeceği söylenen ve Treyarch tarafından geliştirilen yeni Call of Duty oyunu gibi gişe rekorları kıracak potansiyel oyunların ilk günden Game Pass'te yayınlanmasını bekliyoruz.
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Son Dakika › Teknoloji › Xbox Game Pass'e yeni Call of Duty oyunları ilk günden dahil edilecek - Son Dakika
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