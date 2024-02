Teknoloji

Microsoft, popüler oyun hizmeti Xbox Game Pass'in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda her ay birçok yapım oyunculara sunuluyor. Peki önümüzdeki günlerde neler sunulacak? İşte Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar…

Xbox Game Pass kütüphanesine yeni eklenecek oyunlar

Microsoft'un Xbox web sitesi üzerinden yaptığı duyuruya göre Return to Grace ve Tales of Arise oyunları, bugün itibariyle Game Pass'e eklendi. Önümüzdeki günlerde ise Bluey: The Videogame ve Maneater gibi yapımlar oyunculara sunulacak.

Paylaşılan listeye baktığımızda 1.399,99 TL'ye satılan Madden NFL 24 oyununun 27 Şubat'ta Game Pass'e ekleneceğini görüyoruz. Yalnızca Cloud üzerinden oynanabilecek. Bununla beraber Warhammer 40,000: Boltgun ise 5 Mart'ta kütüphaneye dahil olacak.

