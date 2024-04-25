Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı

Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı

Xiaomi, HyperOS güncellemesinin dağıtımını sürdürerek eski amiral gemisi modelleri olan Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra'ya yeni sürümü getirdi. Güncelleme, yeni özellikler ve daha fazla özelleştirme seçeneği sunarken, daha az güç tüketimi ve daha rahat çalışma imkanı sağlıyor.

25.04.2024 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xiaomi, HyperOS güncellemesinin dağıtımını hız kesmede sürdürüyor. Çinli marka son zamanlarda daha çok giriş ve orta segmente odaklanırken, eski amiral gemisi modellerini de pas geçmiyor. Son raporlar geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunulan ve önemli satış rakamlarına imza atan iki modelin yeni sürümü aldığını gözler önüne seriyor. İşte HyperOS güncellemesi alan Xiaomi modelleri!

HyperOS güncellemesi alan Xiaomi modelleri

Xiaomiui tarafından paylaşılan raporlara göre 2021 yılında vitrine çıkan Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra modelleri kararlı HyperOS güncellemesini almaya başladı. Yeni yapının 4 GB boyutlarında olması ve Android 14'ü temel alması kuvvetle muhtemel.

Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı

Yeni güncelleme ilk mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer sürümde bir sorun görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak. Bununla birlikte en son Google güvenlik yamasını da beraberinde alması bekleniyor.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonu ortaya çıktı!

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz!

Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:09 Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı Restoran ve Kafelerde Fiyat Etiketi Denetimi Yapıldı
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:02 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında Dilan Polat’ın savunması sırasında ağladığı görüldü Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında Dilan Polat'ın savunması sırasında ağladığı görüldü
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement