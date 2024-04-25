Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra Modelleri HyperOS Güncellemesini Aldı

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Xiaomi, HyperOS güncellemesinin dağıtımını hız kesmede sürdürüyor. Çinli marka son zamanlarda daha çok giriş ve orta segmente odaklanırken, eski amiral gemisi modellerini de pas geçmiyor. Son raporlar geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların beğenisine sunulan ve önemli satış rakamlarına imza atan iki modelin yeni sürümü aldığını gözler önüne seriyor. İşte HyperOS güncellemesi alan Xiaomi modelleri!

HyperOS güncellemesi alan Xiaomi modelleri

Xiaomiui tarafından paylaşılan raporlara göre 2021 yılında vitrine çıkan Xiaomi 11 Pro ve 11 Ultra modelleri kararlı HyperOS güncellemesini almaya başladı. Yeni yapının 4 GB boyutlarında olması ve Android 14'ü temel alması kuvvetle muhtemel.

Yeni güncelleme ilk mi Pilot kullanıcıları için yayında olacak. Eğer sürümde bir sorun görünmezse çok yakında genel kullanıma açılacak. Bununla birlikte en son Google güvenlik yamasını da beraberinde alması bekleniyor.

Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonu ortaya çıktı!

Xiaomi kurucusu Lei Jun, geçen aylarda yaptığı paylaşımla HyperOS arayüzünün logosunun değiştiğini resmen duyurdu. Eskisine göre daha şık ve kompakt bir görünümle gelen yeni logo, dijital evrendeki fikirler ve bağlantılar gibi bir arada dönen noktalardan oluşan bir galaksi olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda mora çalan renkleri de bünyesinde barındırıyor.

Xiaomi HyperOS; yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'larla ile kilit ekranında daha fazla özelleştirme sunacağı görülüyor. Kontrol merkezi ise bir önceki sürüm MIUI 14'e kıyasla daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip olacak.

Uygulama simgeleri ise benzer, ancak genel tutarlılık artmış gibi duruyor.Yeni sürümle birlikte dikkat çeken bir diğer detay ise Xiaomi HyperOS'un telefonlarda kaplayacağı alan oldu. Çinli şirketin iddiasına göre yapı 8.75 GB boyutlarında ve rakiplerine göre depolama konusunda ciddi bir avantaj sağlıyor.

HyperOS, seleflerine kıyasla daha az güç tüketecek ve daha az belleklerde daha rahat çalışabilecek. Bu da özellikle Xiaomi'nin eski ve donanımsal açıdan yeterli olmayan ürünleri için bir açık kapı bıraktığı anlamına geliyor.

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