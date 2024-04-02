Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefon Oldu

China Mobile, 5G-Gelişmiş (diğer adıyla 5.5G ve 5G-A) ağına geçişini hızlandırıyor. Oppo Find X7 serisinin bu ay gelecek güncellemeyle destek alan ilk seri olacağından bahsetmiştik. Vivo, X Fold3 ve X100 serisinin de OTA güncellemesiyle 5.5G desteği aldığını doğruladı. Xiaomi de bu akıma amiral gemisi cihazı Xiaomi 14 Ultra ile katıldı.
Xiaomi 14 Ultra 5.5G desteği alan ilk Xiaomi telefon oldu
Xiaomi 14 Ultra 5.5G testinde, 5.132 Mbps hıza ulaşmayı başardı ve bu skorla beraber, 5G bağlantısı üzerinden önceki hız rekorunu geride bıraktı. Bu test, China Mobile, ZTE ve Qualcomm (Xiaomi 14 Ultra içindeki Snapdragon X75 modemini tasarlayan) arasındaki bir işbirliğiydi.
Bir yıl içinde 5.5G destekleyen cihaz sayısının 20'nin üzerinde uyumlu cihaza çıkması bekleniyor. China Mobile, bu yılın sonuna kadar 300'den fazla şehri kapsayacak yeni ağı devreye almayı planlıyor. İlk 100'de Pekin, Şangay ve Guangzhou gibi devasa metropol alanları yer alacak.
5.5G, %300 daha hızlı olmayı vaat ediyor ve 10 Gbps'ye kadar hızlara ulaşıyor. China Mobile halihazırda ülke çapında tanıtım alanları oluşturdu, böylece destekleyen cihazların sahipleri bunu deneyebilir. 5G-Advanced (5.5G), 3GPP Sürüm 18'in pazarlama adıdır. Bu, "karasal olmayan ağları", yani uyduları ağ hücreleri olarak kullanmayı da içeriyor.
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Ekstra kapasite aynı zamanda 100 milyar IoT cihazının ağa katılmasına da olanak tanıyacak. Gecikme süresi de mevcut 5G ağlarından daha düşük. China Mobile'ın yılda 20 milyon 5.5G abonesi olacağı tahmin ediliyor. Referans olarak ülke Şubat ayında 850 milyon 5G abonesine ulaştı.
Xiaomi 14 Ultra özellikleri:
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme 3000 nit tepe parlaklık P3 renk gamı HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS – Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS – Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS – Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 16 GB – LPDDR5XDepolama: 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu 80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefon Oldu - Son Dakika Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor. Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak. Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak. Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak. Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir. Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti. OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
ÖzellikDeğerEkran: 6,73 inç – 2K AMOLED
QHD+ (3200 x 1440 piksel) çözünürlük
120 Hz yenileme hızı
240 Hz dokunmatik örnekleme
3000 nit tepe parlaklık
P3 renk gamı
HDR10+, HDR Vivid, Dolby Visionİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) – 8 çekirdekli
Adreno GPUÖn Kamera: 32 Megapiksel, 1,4µm, f/2,0, 90°Ön Kamera Video: 4K (30/60fps), 1080P (30/60fps), 720P (30 fps)Arka Kameralar: – Ana Kamera: 50 Megapiksel, Sony LYT-900, f/1.63 – f/4.0, 23 mm, 3,2 µm, OIS
– Telefoto Kamera (3,2x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 75 mm, OIS
– Telefoto Kamera (5x): 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/2,5, 120 mm, OIS
– Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel, Sony IMX858, f/1,8, 12 mm, 122°, AFArka Kameralar Video: 8K (24/30 fps), 4K (24/30/60/120 fps), 1080P (30/60 fps), 720P (30 fps)RAM: 16 GB – LPDDR5XDepolama: 512 GB – UFS 4.0Batarya: 5000 mAhŞarj Hızı: 90W kablolu
80W kablosuzİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSBağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFCPort Yuvası: USB-CBoyut: 161,4 mm x 75,3 mm x 9,2 mm
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi 14 Ultra, 5.5G Desteği Alan İlk Xiaomi Telefon Oldu - Son Dakika
Kayseri'deki Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket, otomotiv sektörüne yönelik hacklenmeye karşı geliştirdiği yazılımı ihraç ediyor. Şirket, milli imkanlarla yazılım üretip, Almanya, ABD, Japonya gibi ülkelere yazılım ihraç ediyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, araçlardaki verileri dışarıdan erişilemeyecek özel bir alana koyarak hacklenmeye karşı koruma sağlıyor. Şirket, ünlü otomobil markalarıyla çalışarak siber güvenlik konusunda sektöre destek veriyor.
Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayırmaya karar verdi. Teams artık Microsoft 365 ve Office 365 ile paketlenmeyecek. Bu hamle, AB pazarları için yapılan benzer bir adımın ardından gerçekleşti. Microsoft'un amacı, antitröst cezası riskini önlemek ve satın alma işlemlerini standartlaştırmak. Teams, bağımsız bir ürün olarak aylık 5,25 ABD doları fiyatla sunulacak.
Apple, iPhone 16 serisi için batarya kapasitelerini açıkladı. Yeni modellerde genel olarak bir artış olmasa da bazı modellerde artış söz konusu. iPhone 16'nın batarya kapasitesi yüzde 6 artışla 3.561 mAh olacak. iPhone 16 Plus ise yüzde 8 düşüşle 4.006 mAh olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 5 artışla 3.355 mAh ve 4.676 mAh kapasitelerine sahip olacak.
Xiaomi, Redmi Note 13 serisine yeni bir model eklemeyi planlıyor. Redmi Note 13 Turbo özellikleri sızdı. Telefon, 1.5K çözünürlüğe sahip TCL ve Tianma ekranıyla gelecek. Ayrıca 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP yardımcı lens ve 20 MP ön kamera gibi özelliklere sahip olacak. 5.000 mAh batarya ve 90W hızlı şarj desteği de bulunacak.
Son yıllarda dijital oyun mağazaları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte kullanıcıları çekmek için en iyi yöntemin ücretsiz oyun dağıtmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada Epic Games Store öne çıksa da Steam de boş durmuyor. Son olarak Steam'de henüz yeni çıkan oyun, kısa süreliğine ücretsiz hale getirildi. Birden fazla kişi tarafından geliştirilen Content Warning, bugün piyasaya sürüldü. Normalde 4.49 dolara satılacak oyun, Steam'de ilk gününe özel ücretsiz hale getirildi. 2 Nisan saat 19.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ömür boyu hesabınızda kalacağını belirtelim.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'nde sağlık sektöründe, yapay zeka odaklı girişimcilik konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Naimi Group Üst Yöneticisi Farzad Naimi, yapay zekanın sağlık sektöründe değişime yol açacağını belirtti. Yapay zekanın geleceğe yönelik tahminler yapabilme yeteneğine dikkat çeken Naimi, sağlık sektöründe yapay zekanın kişisel bir asistan gibi kullanılabileceğini ifade etti. Medical Point Hastaneler Grubu Üst Yöneticisi Veysi Kubba ise yapay zekaya verdikleri önemi vurgulayarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızlı ve doğru sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların bağışlarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil, batarya ve akü ihtiyaçlarını karşılıyor. 43 yıldır ülkenin enerji ihtiyaçlarına cevap veren ASPİLSAN Enerji, Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde üretilen pillerle savunma sanayi ve özel sektörün ihtiyaçlarını yerli olarak karşılıyor. Ayrıca, ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi önemli savunma sistemlerine yönelik batarya tasarım projelerini de gerçekleştiriyor. ASPİLSAN Enerji, KAAN adlı milli muharip uçağın bataryalarını da üretmektedir.
Merkez Bankası FAST sistemi işlem tutar limitlerini yükseltme kararı aldı. 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100 bin liraya, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde ise 250 bin liraya kadar işlem yapılabilmesine olanak sağlanacak.
Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı. Gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapıldığını ifade etti.
OnePlus Nord CE4, orta segment bir telefon olarak tanıtıldı. Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti, Full HD+ AMOLED ekran, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama, Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olan telefon, 100W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5,500 mAh batarya ile geliyor. Fiyatı ise 299 dolardan başlıyor.
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